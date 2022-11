Příběh, který se mohl stát slavným aneb „Kterak si Martin Fenin zpackal (fotbalový) život"

Možná to přišlo příliš brzy. Martin Fenin se stal hvězdou už jako velmi mladý. Sotva opustil věk teenagera, jeho jméno už znal skoro každý český fotbalový fanoušek. Lidé (a zvláště ti v Teplicích) ho měli nesmírně rádi, fandili mu a věřili, že má před sebou zářivou kariéru.

Hbitý útočník zazářil na mistrovství světa hráčů do 20 let, ze kterého si Češi v roce 2007 přivezli stříbrné medaile. Byl to právě Fenin, kdo dal ve finále gól Argentincům.

Sledovali ho v Arsenalu, dokonce i v Realu Madrid. Zdálo se, že nakonec odejde do Juventusu Turín, on ale upřednostnil Frankfurt. Vypadalo to jako velmi dobré rozhodnutí. Nikoli velkoklub, kde by byl vystaven permanentnímu tlaku, ale příjemné prostředí a žádná přehnaná očekávání - to byly ideální podmínky pro jeho budoucí růst.

Když navíc v prvním duelu vstřelil hattrick, zdálo se, že vše je na nejlepší cestě. Jenže poměrně brzy přišel zlom. Fenin se začal potýkat s problémy s životosprávou a alkoholem. Dokonce skončil na psychiatrii.

V lednu roku 2013 se přes Chotěbuz vrátil domů. Ale místo toho, aby vzal všemi deseti pomocnou ruku z Teplic, dal klubu ze Stínadel košem a namířil si to do Slavie. Opět krok vedle. Někdejší reprezentant pohořel a zadělal si na další problémy.

Pak opovrhl nabídkou Znojma a v průběhu jara v roce 2014 se nakonec přeci jen vrátil do Teplic. Naskočil ale jen do sedmi duelů, a i když dal jeden gól, fanoušci klubu ho přijali velmi negativně. Nelibost vůči jeho osobě je dodnes živá a asi jen tak nepřejde. Tehdy padla zřejmě poslední možnost, jak by Fenin mohl restartovat a znovu obnovit svou kariéru.

Momentálně pětatřicetiletý muž už profesionální sportovní kariéru dávno definitivně odpískal. Měl totiž dlouhodobě velké problémy s alkoholem. Škoda promarněného talentu - pro něj, pro jeho fanoušky i pro český fotbal...

