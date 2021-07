Příběh Alexe Fergusona v Manchesteru United. Od zatracení k nesmrtelnosti

Na konci roku oslaví legendární kouč Alex Ferguson 80. narozeniny. Je to už více než osm let, co se rozloučil s fotbalovou kariérou, ale stále se na něho vzpomíná. Připomeňme si trenérskou dráhu jednoho z největších trenérů všech dob. Velmi stručný příběh skotské legendy ve čtyřech bodech vypadá takto.

1. prosinec 1989

Tři roky po příchodu do klubu, kdy s Manchesterem United nezaznamenal žádný větší úspěch, dostali Rudí ďáblové v derby s městským rivalem Manchesterem City pořádnou nakládačku a prohráli 1:5. Ve stejném období si United zapsali do statistik sérii osmi zápasů bez výhry, která čítala šest porážek a dvě remízy. V ochozech stadionu Old Trafford se objevil zoufalý transparent s nápisem: „Tři roky výmluv a pořád to není lepší.“ A k tomu výzva k Fergusonovu odchodu.

2. listopad 2011

Na podzim roku 2011 slavil Alex Ferguson 25 let na lavičce Red Devils už se šlechtickým titulem. Mohl se kochat tím, že severní tribuna na Old Trafford dostala jeho jméno, které bouřlivě skandoval celý stadion.



Když slavil Alex Ferguson 25 let od nástupu do funkce trenéra Manchesteru United, na jeho počest po něm dostala jméno jedna z tribun na Old Trafford. (Foto: Profimedia.cz)

3. listopad 2012

Na podzim v roce 2012 se skotský kouč stal nesmrtelným. Před „jeho“ tribunou byla odhalena jeho socha. Co na to asi říkal fanoušek, který v prosinci 1989 držel v rukou na tribuně transparent plný beznaděje?



Před tribunou Alexe Fergusona na Old Trafford stojí už řadu let socha legendárního skotského kouče. (Foto: Profimedia.cz)

4. květen 2013

Po sedmadvaceti sezonách, ve kterých nasbíral s Manchesterem United třináct ligových titulů, pětkrát vyhrál FA Cup, čtyřikrát Ligový pohár, dvakrát Ligu mistrů a získal bezpočet dalších týmových i individuálních trofejí, se Ferguson v květnu roku 2013 naposled představil jako kouč na Old Trafford. Skončil jako král - celek, který vedl, převzal pohár pro vítěze Premier League a plné ochozy do umdlení skandovaly jeho jméno - jméno nejlepšího fotbalového kouče fotbalové historie. Jen svého následovníka si mohl vybrat lépe. V tomto ohledu naprosto selhal...



Tak se loučí král - s titulem pro mistra nejlepší fotbalové soutěže na světě. Sir Alex Ferguson se stal nesmrtelnou trenérskou legendou. (Foto: Profimedia.cz)