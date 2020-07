Prezident klubu sliboval účast v Lize mistrů, teď Espanyol Barcelona po 27 letech sestupuje z La Ligy

Španělský záložník Pol Lozano z Espanyolu Barcelona truchlí po středeční porážce 0:1 na Camp Nou. Jeho klub po ní získal jistotu sestupu z La Ligy.

Espanyol patří k nejslavnějším španělským klubům. Vždyť jen Real Madrid, Barcelona a Athletic Bilbao odehrály v nejvyšší soutěži víc sezon (89 - tedy o čtyři více). A pouze šest klubů posbíralo v dějinách La Ligy více bodů.

Naposled zažívali fanoušci méně slavného barcelonského klubu depresivní pocity ze sestupu do druhé nejvyšší soutěže v sezoně 1992/93. Definitivně přišli tenkrát o místo mezi elitou poté, co prohráli utkání play-off se Santanderem, za který hrál i současný kouč městského rivala Quique Setién.

K „potupným“ ročníkům 1962/63, 1969/70, 1989/90 a 1993/94 stráveným v La Lize B se tedy připojí i sezona 2020/21. Dosud vždycky se však klub dokázal okamžitě vrátit mezi elitu a příznivci věří, že se to podaří i tentokrát.

Když si 23. dubna 1994 zajistil Espanyol po vítězství 4:0 zatím poslední návrat do nejvyšší soutěže, prohlásil tehdejší prezident Francisco Perelló, že to bylo naposled, co se v souvislosti s klubem hovoří a píše o druhé lize. Deset let poté zemřel, takže se nedožil současného pádu z La Ligy.

Fanoušci nyní hledají viníka neveselého stavu a jejich terčem je čínský prezident a majoritní akcionář klubu Chen Yansheng. Espanyol sice v zimě investoval 40 milionů eur do příchodu posil. Nejdražší položkou se stal útočník Raúl de Tomás z Benfiky Lisabon, který přišel za 20 milionů eur. Přes deset milionů pak klub zaplatil za Adriána Embarbu z Vallecana a necelých deset milionů eur za stopera Leandra Cabreru z Getafe. Investice se ovšem nevyplatila.

Zklamání příznivců Espanyolu je o to větší, že „Chen“, jak současného prezidenta „pokřtil“ jeho předchůdce Daniel Sánchez, jenž vedl barcelonský klub v letech 1997 až 2011, sliboval v lednu roku 2016, kdy se ujímal vlády, že do tří let bude hrát mužstvo Ligu mistrů. O něčem takovém si nyní mohou fandové nechat pouze zdát...