Převaha cizinců. 5 českých hráčů Sparty, kteří byli v úvodním jarním kole v základu

Filip Panák

Byl to pro něj speciální zápas. Právě z Karviné totiž Filip Panák v roce 2019 odešel do Sparty. Na Letnou sice dorazil zraněný, dal se ale do pořádku a nyní patří k oporám pražského celku. Osmadvacetiletý Filip Panák v Karviné odehrál celý zápas, dostal přednost i před Martinem Vitíkem.