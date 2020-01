Přestupy vrcholí. Toto je 7 skvělých fotbalistů, kteří do konce ledna mohou zamířit do nového klubu

V hledáčku bohatých velkoklubů však zůstává ještě pěkná řádka špičkových fotbalistů, u nichž není v příštích dnech vyloučeno, že se budou také stěhovat do nového působiště. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete sedm borců, kterých by se to mohlo týkat.

Real Madrid během ledna ulovil mladého Brazilce Reiniera z Flamenga, Bílý balet však zřejmě ještě s utrácením neskončil. Dalším cílem španělského velkoklubu je údajně nizozemský reprezentant Donny van de Beek. Dvaadvacetiletý záložník Ajaxu Amsterdam by měl přijít klubovou kasu na cca 50 milionů eur a mohl by se stát nejdražším zimním přestupem.

Layvin Kurzawa (obránce) – Paris Saint-Germain

Francouzský reprezentant Layvin Kurzawa přišel do Parid Saint-Germain v roce 2015. Stejně jako jeho spoluhráči Cavanimu mu po aktuálním ročníku vyprší kontrakt a klub by za něho rád utržil pár milionů eur. Včera proběhla médii informace o tom, že se už dohodl na přestupu do Juventusu Turín, kde by měl během pár dnů podepsat smlouvu.

Foto: Profimedia.cz