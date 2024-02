Přestupy s otazníkem. 3 hráči, kteří do Slavie přišli v minulých měsících s problémy

Sešívaní však v zimě (a v jednom případě i v létě) přivedli hráče, kteří přicházeli se zdravotními problémy. Nebylo tak vůbec jasné, jestli se do kádru vůbec dostanou. Více se dočtete v následujících kapitolách.

Jindřich Staněk by se měl stát slávistickou jedničkou – tedy až se uzdraví. Leštit lavičku nepřišli ani Ondřej Zmrzlý nebo Malick Diouf. V létě do Edenu přijde mladý stoper Štěpán Chaloupek, v němž se ukrývá hodně zajímavý potenciál. A David Zima? Ten se stal nejdražším hráčem v ligové historii.

Sešívaní o něj stáli dlouho, sedmadvacetiletý stoper z Gambie však přišel do Edenu až v létě. Navíc dorazil zraněný a Pražané věděli, že bude dlouho mimo hru. Během podzimu stihl čtyři ligové starty, dohromady v nich odehrál jen 51 minut. Slavia jeho příchodem nic neriskovala, Sheriff Sinyan přišel jako volný hráč a smlouvu podepsal jen na rok. V létě z Edenu možná zase odejde.

Pokračování 3 / 4

Mohamed Ihattaren

Jednadvacetiletý ofenzivní fotbalista z Nizozemska býval velikým talentem. Už jako teenager nastupoval za první tým PSV Eindhoven, byl taky v Juventusu nebo Ajaxu. Jeho kariéru však provází trable v osobním životě i zdravotní problémy. Do Slavie dorazil v zimě s nadváhou a ve špatné kondici. S týmem sice odcestoval na soustředění do Portugalska, jaro ale zahájí v béčku. Do prvního sešívaného kádru má zatím zatraceně daleko.

Foto: Profimedia.cz