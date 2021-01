Přestupy brankáře Petra Čecha v řeči peněz. Kolik za něj získaly Blšany či Rennes?

Deset let byl na Stamford Bridge brankářskou jedničkou, pak ale Petra Čecha vystrnadil na lavičku mladší Thibaut Courtois. Složitou situaci českého gólmana vyřešil přestup do Arsenalu. V jeho kariéře šlo už o pátý (a jak se ukázalo) - poslední zaplacený. Připomeňte si v následujících kapitolách a ve fotogalerii, kolik za něho platili (podle údajů z portálu TransferMarkt) v průběhu času jeho zaměstnavatelé.

Plzeň – Blšany (1999) – 350 tisíc korun

Možná jste to nevěděli, ale Petr Čech začínal jako útočník. Do branky se postavil ve 4. třídě a už se z ní do pole nevrátil. Na Euru hráčů do 16 let byl vyhlášen nejlepším gólmanem, Plzeňské Viktorce se ale nezdál dost dobrý a v roce 1999 ho poslala do Blšan. Jak je uvedeno na stránce fkchmelblsany.cz, Blšany za něj zaplatily 350 tisíc korun.

Foto: Profimedia.cz