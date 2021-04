Přestupová pecka! Liverpool chce Adama Hložka. Jaká je cena klenotu z Letné?

Liverpoolu letošní sezona nevychází podle představ. Reds už vypaldi z Ligy mistrů a trápí se také v Premier League, ve které jsou aktuálně až sedmí.

Nejlepším střelcem týmů manažera Jürgena Kloppa je s 19 góly Mohamed Sallah, více se ale čekalo od Sadia Maného i Roberta Firminha.

Není divu, že se Liverpool už dívá směrem k přestupovému trhu, na kterém bude hodně aktivní. A jednou z vytipovaných posil je podle portálu Footballinsider247, který se odvolává na své ostrovní zdroje, právě Hložek. Tuto zprávu následně převzaly i další britské portály.

Osmnáctiletý reprezentant je společně s Abdallahem Simou ze Slavie největším klenotem Fortuna ligy. V tomto ročníku odehrál za Spartu vinou zranění jen 13 zápasů, na kontě už má ale pět branek a šest asistencí. Po zranění se vrátil do základní sestavy letenského týmu a nejspíš pojede i na letní EURO.

Očekává se, že Hložek Spartu skutečně opustí, jeho nového zaměstnavatele to ale bude stát spoustu peněz. Osmnáctiletý útočník je totiž nejdražším hráčem celé Fortuna ligy a renomovaný portál TransferMarkt jeho cenu stanovil na 12 milionech eur, což je v přepočtu více než 300 milionů korun.

Zdroj z Liverpoolu pro Football Insider jde však ještě dál a uvedl, že klub bude muset za Hložka zaplatit zhruba 15 milionů liber. To by ale údajně nemuselo stačit, a tak by se částka mohla vyšplhat na 20 milionů liber - tedy přibližně na 595 milionů korun.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia