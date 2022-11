Přestup k přestupu, milion k milionu. 24 absolutně nejdražších českých fotbalistů všech dob

Miliony eur se se v minulosti platily za řadu českých fotbalistů. Sečetli jsme všechny přestupové částky u nejdražších tuzemských fotbalistů podle portálu TransferMarkt a sestavili jsme žebříček 24 nejcennějších. Podrobnosti najdete v následujících kapitolách.

23. - 24. Radoslav Kováč – 9,05 milionu eur Radoslav Kováč, který v roce 2016 uzavřel fotbalovou kariéru, je odchovancem Sigmy Olomouc. Za talentovaného obránce inkasovali na Hané v roce 2003 od Sparty 250 tisíc eur, když ale Kováč mířil o necelé dva roky později do Spartaku Moskva, měl už hodnotu šestnáctkrát vyšší - čtyři miliony eur. K této částce se přiblížil ještě jednou, a to když v roce 2009 přestupoval do anglického West Hamu United, který za něho zaplatil 3,8 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

23. - 24. Karel Poborský – 9,05 milionu eur Čtyři miliony eur. Takovou částku získala za Karla Poborského Slavia, když ho po Euru 1996 prodávala do Manchesteru United. Rychlonohý záložník ale v Anglii dlouho nezůstal, v konkurenci Davida Bechkama nedostával moc příležitostí, a po dvou letech odešel za 2,8 milionu eur do Benfiky Lisabon. Zatímco Lazio za něj v roce 2001 zaplatilo ještě 2,25 milionu, o rok později už odešel do Sparty zadarmo. Foto: Profimedia.cz

22. Ondřej Mazuch - 9,1 milionu eur Brněnského odchovance Ondřeje Mazucha dostal do žebříčku nejcennějších českých fotbalistů přestup ze Sparty do anglického Hullu. Pražský klub za něho inkasoval dva miliony eur, což bylo o milion méně, že dostal v roce 2012 od ukrajinského Dněpru Dněpropetrovsk belgický Anderlecht. Necelé tři miliony - konkrétně 2,8 milionu eur - se za Mazucha platilo už v roce 2007, kdy ho získala z Brna italská Fiorentina. Foto: Profimedia.cz

21. Vladimír Šmicer – 9,3 milionu eur V Bordeaux a později i ve Slavii získali Vladimíra Šmicera zadarmo. Stačily však dva přestupy, aby se jeden z nejlepších českých fotbalistů dostal mezi elitu. Ten první se odehrál po Euru v Anglii, po kterém Šmicer odešel za 2,5 milionu eur do francouzského Lens. 4 osobnosti českého fotbalu, které vzešly z „malého“ Eura 1996 O tři roky později přestupoval na Andfield Road a Liverpool vytáhl z kasy 6,8 milionu eur. Šmicer se Liverpoolu vyplatit zejména v roce 2005 ve finále Ligy mistrů, ve kterém se gólem i proměněnou penaltou v rozstřelu podílel na legendárním obratu s AC Milán. Foto: Profimedia.cz

20. Stefan Simič - 10,55 milionu eur Doufal, že se prosadí do kádru slavného AC Milán, mezi vyvolené se ale nevešel. Štefan Simič si vyzkoušel několik hostování, ale v létě roku 2019 z Itálie nadobro odešel a podepsal čtyřletý kontrakt s Hajdukem Split, který však za člena širšího kádru reprezentace nezaplatil ani pětník, protože přišel zadarmo. Nejvíc za něho platil právě milánský AC, který ho v roce 2013 koupil z Janova za deset milionů eur. To bylo dvacetkrát víc, než za něj Janovští zaplatili o rok dříve Slavii. Foto: Profimedia.cz

19. Tomáš Koubek - 10,8 milionu eur Tomáš Koubek odchytal vydařený domácí evropský šampionát jednadvacítek a v roce 2015 přestoupil z Hradce Králové do Sparty. První rok strávil na hostování v Liberci, ve druhé sezoně byl už jedničkou letenského týmu. Jenže pak se Sparty ujal kouč Andrea Stramaccioni, který přivedl Martina Dúbravku, s nímž Koubek svedl boj o místo mezi třemi tyčemi. 8 hráčů ze stříbrné devatenáctky, kteří to dotáhli do seniorské reprezentace Oba nakonec z Letné odešli a Koubek dva roky působil ve francouzském Rennes. Zařadil se mezi brankářskou elitu Ligue 1 a v následně zamířil do Augsburgu, který za něj zaplatil přes 200 milionů korun. Jen tři bundesligoví brankáři do té chvíle stáli víc peněz. Foto: Profimedia.cz

18. Tomáš Ujfaluši – 11 milionů eur Obránce Tomáš Ujfaluši prošel kus světa, zahrál si v Německu, Itálii, Španělsku či Turecku a kluby, ve kterých působil, stál hromadu peněz. Zatímco Atlético ho z Fiorentiny získalo zadarmo (a později prodalo za dva miliony eur), italský celek za něj o čtyři roky dříve poslal do Hamburku 7,5 milionu eur. Bundesligový klub z přístavního města přitom Ujfalušiho z Olomouce vykoupil „jen“ za milion a půl. Foto: Profimedia.cz

17. Antonín Barák - 11,4 milionu eur Antonín Barák nastartoval profesionální kariéru v Příbrami, několik posledních let však působil v italské Serii A. Když nebudeme počítat hostování, stal se hlavním artiklem tří velkých přestupů. Přesun do Edenu vyčísluje portál TranferMarkt na 400 tisíc eur, do italského Udine však už mířil za tři miliony eur. 3 velké přestupy Antonína Baráka. Podívejte se, kolik se platilo za českého záložníka V Udine Barák zpočátku nastupoval pravidelně a dával i góly. Jenže jeho herní vytížení postupně klesalo a v roce 2020 zamířil na hostování do Lecce a posléze do Verony. Tam se mu dařilo, klub tedy využil opce a podepsal s českým středopolařem tříletý kontrakt. Minulý ročník se Barákovi nesmírně vydařil, v 29 ligových zápasech nastřílel 11 branek, přidal čtyři asistence a jeho tržní cena vzrostla podle portálu TransferMarkt na 20 milionů eur. Za půldruhého milionu eur zamířil do konce ročníku na hostování do Fiorentiny. Foto: Profimedia.cz

16. Bořek Dočkal - 11,45 milionu eur Brzy to bude už šest roků, co Bořek Dočkal přestoupil ze Sparty do čínského klubu Che-nan Ťien-jie. Na Letné se radovali z osmi a půl milionu eur. Vedle tohoto - na české poměry obrovského - transferu jsou ostatní přestupy reprezentačního záložníka jen zanedbatelnými epizodkami. Nejvíc za něho zaplatila Sparta, když ho v únoru 2019 kupovala z Číny nazpět (1,3 milionu eur) a norský Rosenborg, který ho kupoval v roce 2011 z Liberce (1 milion eur). Foto: Profimedia.cz

15. Marek Jankulovski - 12 milionů eur Odchovanec Baníku Ostrava Marek Jankulovski je vítězem Ligy mistrů, italským šampionem, vyhrál mistrovství světa klubů i Superpohár UEFA. To všechno zvládl v dresu AC Milán, kam přestoupil v roce 2005 z Udine za 8,5 milionu eur. Celkem na něho kluby během jeho povedené kariéry zaplatily 12 milionů eur, což z něho dělá patnáctého nejhodnotnějšího českého fotbalistu všech dob. Foto: Profimedia.cz

14. Adam Hložek - 13 milionů eur Útočník Sparty Adam Hložek letos v létě odcházel do Leverkusenu coby nejdražší hráč české ligy. Německý klub za něho zaplatil 13 milionů eur. Jen tento jediný přestup talentovaného dvacetiletého mladíka katapultoval mezi nejhodnotnější tuzemské fotbalisty všech dob. Jeho aktuální cenu vyčísluje portál TransferMarkt ještě o dva miliony eur výše. Foto: Profimedia.cz

13. Tomáš Kalas - 15,2 milionu korun Tomáš Kalas se stal hráčem Chelsea ještě před sedmnáctými narozeninami. V londýnském klubu, který ho koupil z Olomouce za šest milionů eur, ale dostal jen minimum prostoru a prošel několika hostováními. Ze Stamford Bridge definitivně odešel v létě roku 2019 a zamířil za devět milionů eur do druholigového Bristolu. Foto: Profimedia.cz

12. Jan Koller – 15,8 milionu eur V kariéře Jana Kollera se uskutečnilo několik významných přestupů, jediný ho však katapultoval mezi nejdražší české fotbalisty v historii. Ten se odehrál v roce 2001, kdy nejlepší střelec české reprezentace přestoupil za 10,5 milionu eur z Anderlechtu do Dortmundu. Belgický celek na něm pořádně vydělal, vždyť o dva roky dříve za něho zaplatil „jen“ tři miliony. VIDEO: Nezapomenutelné! Památný rozhovor Kollera s Tittelbachem „Dino“ v Německu vydržel pět let a poté odešel do Monaka – zadarmo. Po dvou letech se vrátil do Německa a za milion eur se stal posilou Norimberku. Poslední Kollerův transfer, za který se platilo, se odehrál na trase Norimberk – Samara. Jeho výše byla 1,2 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

11. Alex Král - 18,1 milionu eur Je mu teprve 24 let, ale v součtu všech dosavadních transferů je jedenáctým nejhodnotnějším českým fotbalistou historie. Záložník Alex Král se na výsluní dostal během velmi krátké doby. V lednu 2019 ho koupila za 900 tisíc eur Slavia z Teplic, kam jej sešívaní prodali za pakatel o dva roky dříve. V Edenu se rychle vypracoval v jednu z hvězd sestavy a už v září roku 2019 za jeho podpis zaplatil ruský Spartak Moskva 12 milionů eur. Z Ruska se v roce 2021 stěhoval na hostování do West Hamu United, kde se setkal s dalšími dvěma ex-slávisty - Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. V londýnském klubu ale mnoho příležitostí nedostal a naskočil pouze do jediného ligového utkání. Na základě předpisů FIFA, které se vztahují k ruské vojenské operaci na Ukrajině, přerušil Král letos v létě s moskevským klubem kontrakt a upsal se na jednu sezonu německému Schalke 04. Nadále však zůstává hráčem Spartaku, kde má podepsanou smlouvu do roku 2024. Foto: Profimedia.cz

10. David Rozehnal – 18,9 milionu eur David Rozehnal si právem může říkat fotbalový světoběžník. Zahrál si v Belgii, ve Francii, v Německu, Itálii i Anglii, aby se na závěr kariéry zase vrátil do Belgie. Zrekapitulujme si tedy, kdo za něj kolik zaplatil. 10 zlatých lvíčat z roku 2002, která to dotáhla do evropských velkoklubů Bruggy, které ho získaly z Olomouce, platily 500 tisíc eur. O dva roky později Paris Saint Germain nabídlo tři miliony a po dalších dvou letech poslal Newcastle do Francie už 4,3 miliony eur. V Anglii se však příliš neohřál a za 4,6 milionů odešel do Lazia. Uběhl rok a římský celek ho za šest milionů prodal do Hamburku, aby jej v roce 2011 prodal za 500 tisíc eur do Lille. Foto: Profimedia.cz

9. Jiří Jarošík – 19,5 milionu eur Stačil jeden „mega“ přestup, aby se z Jiřího Jarošíka stal jeden z nejdražších českých fotbalistů všech dob. Tuto vizitku mu v roce 2005 zařídil transfer z CSKA Moskva do Chelsea, která za něj vysázela 12 milionů eur. Už za rok ho ale prodala za 3,5 milionu do Celtiku Glasgow. Jarošík s oběma kluby, stejně jako s CSKA, které ho koupilo za tři miliony eur ze Sparty, získal mistrovský titul a v roce 2008 se za milion eur vrátil do Ruska. Tentokrát do Samary. Foto: Profimedia.cz

8. Tomáš Souček - 20,7 milionu eur Z českých fotbalových jmen je v současnosti jedním z nejskloňovanějších Tomáš Souček. V lednu 2020 odešel za čtyři a půl milionu eur na hostování do West Hamu United, kde si vedl tak dobře, že si vysloužil přestup v hodnotě 16,2 milionu eur. Pracovitý a běhavý záložník uchvátil anglickou Premier League a od té doby jeho tržní cena vyskočila skoro na trojnásobek. Případný další transfer by ho v tomto žebříčku posunul mezi absolutně nejdražší české hráče v historii. Foto: Profimedia.cz

7. Jakub Jankto - 21,2 milionu eur Když Jakub Jankto přestupoval v létě roku 2019 z Udine do Sampdorie Janov, kluby se dohodly na přestupové částce cca 15 milionů eur. Odchovanec Slavie Praha se tak zařadil mezi nejdražší české fotbalisty v historii. Janktovi se nesmírně povedly dvě sezony v Udine, ale neskrýval touhu z klubu odejít. O jeho služby se údajně zajímali skauti AC Milán či Lazia Řím, on se nakonec rozhodl pro Sampdorii. Loni v létě se však přece jen stěhoval. Po sedmi letech opustil Apeninský poloostrov a vydal se do Španělska. Getafe poslalo do Sampdorie za českého reprezentanta šest milionů eur. V létě se stal posilou Sparty. Na Letnou přišel na hostování do konce sezony. Foto: Profimedia.cz

6. Milan Baroš - 21,34 milionu eur O tom, že má ostravský fotbalista Milan Baroš velký obchodní potenciál, se vědělo ještě v době, kdy byl teenagerem. Šikovný a rychlý útočník se stal poprvé objektem transferu v roce 2002, kdy ho Baník prodal za sedm milionů eur do Liverpoolu. Jak ten čas letí! Je to už 17 let, co Liverpool se dvěma Čechy v kádru vyhrál Ligu mistrů O tři roky později přestupoval za téměř devět milionů eur do Aston Villy, což je nejvyšší částka, jakou za něho jakýkoli klub zaplatil. Naposled za Baroše platil miliony turecký Galatasaray Istanbul, který poslal v roce 2008 do Lyonu pět a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

5. Tomáš Rosický – 24,5 milionů eur V kariéře Tomáše Rosického se odehrály dva významné přestupy. Ten první, v roce 2001, z něj v tu chvíli udělal nejdražšího hráče v historii české ligy. Borussia Dortmund za kapitána české reprezentace zaplatila 14,5 milionu eur. Když ho po pěti letech prodával klub do Arsenalu, utržil „jen“ deset milionů. Foto: Profimedia.cz

4. Petr Čech – 32,6 milionu eur Když Petr Čech v roce 2004 přestupoval z Rennes do Chelsea, anglický velkoklub za něho zaplatil 13 milionů eur. Transfer do Arsenalu v roce 2015 vyšel ještě o milion eur dráž a udělal z Čecha jednoho z nejdražšího gólmanů všech dob. Na startu jeho kariéry na něm pořádně vydělala i Sparta, která od Rennes získala pět milionů eur. Přitom ho o rok dříve získala za 600 tisíc eur z Blšan… Foto: Profimedia.cz

3. Matěj Vydra - 36,5 milionu eur Přestože je Matěj Vydra v nejlepším fotbalovém věku, za jeho přestupy už kluby utratily pořádný ranec. Dokonce tak veliký, že z něho tyto peníze dělají třetího nejdražšího českého fotbalistu v historii. 15 nejdražších přestupů českých fotbalistů v historii. Králem je Pavel Nedvěd Poprvé měnil klub ještě v rámci české ligy, když za něho v lednu roku 2010 zaplatil Baník 25 milionů korun (v přepočtu 800 tisíc eur) jihlavské Vysočině. Jen o půl roku později na něm ostravští vydělali o hodně víc - talentovaný mladík se stal za tři miliony eur majetkem italského Udine. O pět let později a po řadě hostování odešel Vydra za 8,4 milionu eur do Watfordu, který ho v létě roku 2016 prodal ještě o milion dráž do Derby County. Na vrchol se cena českého reprezentanta dostala v létě roku 2018, kdy se stěhoval za 12,2 milionu eur do Burnley. Foto: Profimedia.cz

2. Pavel Nedvěd – 50,61 milionu eur První pozici v tomto žebříčku českých hráčů, za něž se v souhrnu platily největší peníze, držel dlouho Pavel Nedvěd, jenž zůstává nejdražším českým fotbalistou všech dob. Stal se jím v roce 2001, když za 45 milionů eur přestoupil z Lazia do Juventusu. VÝBĚR: 12 nejslavnějších vítězství české fotbalové reprezentace Římané na Nedvědovi mnohonásobně vydělali, o pět let dříve za něj do Sparty poslali 4,65 milionu eur. Ani Juventus ale vynaložených peněz nemusel litovat. Rodák z Chebu se „Starou dámou“ získal dva ligové tituly, Juventusu pomohl k postupu do finále Ligy mistrů a stal se turínskou legendou. Foto: Profimedia.cz