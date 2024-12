Přestup k přestupu, milion k milionu. 10 absolutně nejdražších českých fotbalistů všech dob

Část 1 / 11



Miliony eur se v minulých letech platily za řadu českých fotbalistů. Sečetli jsme všechny přestupové částky u nejdražších tuzemských fotbalistů podle portálu TransferMarkt a sestavili jsme žebříček deseti nejcennějších borců. Podrobnosti najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 11 10. Antonín Barák – 19,22 milionu eur Antonín Barák nastartoval profesionální kariéru v Příbrami, řadu let však působil v italské Serii A. Když nebudeme počítat hostování, stal se hlavním artiklem čtyř přestupů. Přesun do Edenu vyčísluje portál TranferMarkt na 400 tisíc eur, do italského Udine však už mířil za tři miliony eur. 5 současných českých fotbalových reprezentantů, kteří mají na kontě nejvíc startů. Ke stovce mají daleko V Udine Barák zpočátku nastupoval pravidelně a dával i góly. Jenže jeho herní vytížení postupně klesalo a v roce 2020 zamířil na hostování do Lecce a posléze do Verony. Tam se mu dařilo, klub tedy využil opce a podepsal s českým středopolařem tříletý kontrakt. Ročník 2021/22 se Barákovi nesmírně vydařil, v 29 ligových zápasech nastřílel 11 branek, přidal čtyři asistence a jeho tržní cena vzrostla podle portálu TransferMarkt na 20 milionů eur. Za půldruhého milionu eur zamířil do konce ročníku 2022/23 na hostování do Fiorentiny, kam pak necelých osm milionů eur loni v létě přestoupil a podepsal smlouvu do roku 2026. Nyní hostuje v turecké Kasimpase. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 9. Tomáš Souček – 20,7 milionu eur Z českých fotbalových jmen je v posledních letech jedním z nejskloňovanějších jméno Tomáše Součka. V lednu roku 2020 odešel za čtyři a půl milionu eur na hostování do West Hamu United, kde si vedl tak dobře, že si vysloužil přestup v hodnotě 16,2 milionu eur. Pracovitý a běhavý záložník uchvátil anglickou Premier League a od té doby jeho tržní cena pořádně vyskočila nahoru. Případný další transfer by ho v tomto žebříčku posunul mezi absolutně nejdražší české hráče v historii. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Jakub Jankto – 21,22 milionu eur Když Jakub Jankto přestupoval v létě roku 2019 z Udine do Sampdorie Janov, kluby se dohodly na přestupové částce 14,5 milionu eur. Odchovanec Slavie Praha se tak zařadil mezi nejdražší české fotbalisty v historii. Samá známá jména. 6 českých fotbalistů, kteří v minulosti oblékali dres italského Udine Janktovi se nesmírně povedly dvě sezony v Udine, ale neskrýval touhu z klubu odejít. O jeho služby se údajně zajímali skauti AC Milán či Lazia Řím, on se nakonec rozhodl pro Sampdorii. V létě 2021 se opět stěhoval. Po sedmi letech opustil Apeninský poloostrov a vydal se do Španělska. Getafe poslalo do Sampdorie za českého reprezentanta přes pět milionů eur. V sezoně 2022/23 hostoval ve Spartě a zatím posledním přestupem aktuálně osmadvacetiletého středopolaře byl loňský odchod za 860 tisíc eur do Cagliari. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Milan Baroš – 23,84 milionu eur O tom, že má ostravský fotbalista Milan Baroš velký obchodní potenciál, se vědělo ještě v době, kdy byl teenagerem. Šikovný a rychlý útočník se stal poprvé objektem transferu v roce 2002, kdy ho Baník prodal za sedm milionů eur do Liverpoolu. Jak ten čas letí! Je to už 19 let, co Liverpool se dvěma Čechy v kádru vyhrál Ligu mistrů O tři roky později přestupoval za téměř devět milionů eur do Aston Villy, což je nejvyšší částka, jakou za něho jakýkoli klub zaplatil. Naposled za Baroše platil miliony turecký Galatasaray Istanbul, který poslal v roce 2008 do Lyonu pět a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. Tomáš Rosický – 24,5 milionu eur Tomáš Rosický se na konci roku 2017 rozloučil s fotbalovou kariérou. Je otázkou, zda zůstane v paměti fanoušků jako fantastický fotbalista, nebo jako křehký hráč, který velkou část kariéry strávil na marodce. Jen málokterý fotbalista trpěl zdravotními problémy tolik, jako český záložník. Hvězdní důchodci. Takto by vypadal nejlepší český fotbalový tým z hráčů, kteří už ukončili kariéru Není pochyb o tom, že kdyby měl Rosický pevnější zdraví, vyrostla by z něho světová superhvězda, protože pro to měl všechny předpoklady – skvělou techniku, rychlost, cit pro míč, výbornou střelu, uměl diktovat tempo hry a především oplýval obrovskou fotbalovou chytrostí. Veškerý talent se však musel sklonit před neduhy těla. Možná, že kdyby místo do Anglie zamířil v roce 2006 z Dortmundu do španělské La Ligy, která je více technická a méně tvrdá než Premier League, mohl své nadání přetavit v zářivý fotbalový diamant. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. Adam Hložek – 31 milionů eur Adam Hložek měl nakročeno k parádní kariéře. Už jako velmi mladý patřil ke klíčovým hráčům Sparty Praha a k nejlepším fotbalistům v tuzemské Fortuna lize. Nebylo divu, že se o jeho podpis na smlouvě ucházely velké a bohaté kluby. Psalo se o zájmu Neapole, Interu Milán a Juventusu, ale také anglického West Hamu United. Nakonec přestoupil v roce 2022 za 13 milionů eur do Leverkusenu. All-Star tým lvíčat. Ideální sestava z mladíků, kteří hráli v českém nároďáku do 21 let V Bayeru se ale během dvou sezon nedokázal nastálo prosadit do základní sestavy. S klubem sice vyhrál v minulé sezoně Bundesligu i německý pohár DFB-Pokal, a dostal se do finále Evropské ligy, ale jeho vytížení nebylo takové, jaké si asi představoval, takže nebylo překvapením, když se psalo o jeho možném přesunu do jiného působiště. Vypadalo to, že má nakročeno do Leicesteru a bude hrát anglickou Premier League, nakonec ale překvapivě zamířil do Hoffenheimu, který za něho poslal do Leverkusenu 18 milionů eur a udělal z něj nejdražší klubovou posilu v historii. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. Petr Čech – 32,6 milionu eur Petr Čech je zatím posledním světoznámým produktem české brankářské školy a jedním z nejlepších gólmanů začátku třetího tisíciletí. Obdivuhodně se dokázal vrátit k profesionálnímu fotbalu po vážném zranění hlavy, stal se legendou anglické Premier League a Chelsea, kde strávil podstatnou část kariéry. Je držitelem několika rekordů, které budou jeho následovníci na Stamford Bridge jen těžko překonávat. Díky fenomenálnímu výkonu českého gólmana se v roce 2012 radovali hráči Chelsea z vítězství v Lize mistrů a o rok později vyhráli Evropskou ligu. Čtyřikrát pomohl vybojovat anglický titul a na kontě má stejný počet výher v FA Cupu. Poté, co se jeho kariéra v dresu Blues v létě roku 2015 definitivně uzavřela, v Premier League pokračoval až do konce sezony 2018/19 v barvách Arsenalu. Přestupy brankáře Petra Čecha v řeči peněz. Kolik za něj získaly Blšany či Rennes? Když Čech v roce 2004 přestupoval z Rennes do Chelsea, anglický velkoklub za něho zaplatil 13 milionů eur. Transfer do Arsenalu v roce 2015 vyšel ještě o milion eur dráž a udělal z Čecha jednoho z nejdražších gólmanů všech dob. Na startu jeho kariéry na něm pořádně vydělala i Sparta, která od Rennes získala pět milionů eur. Přitom ho o rok dříve získala za 600 tisíc eur z Blšan… Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 3. Matěj Vydra – 36,5 milionu eur Matěji Vydrovi je momentálně 32 let a s fotbalem ještě zdaleka nekončí, ale za jeho případné přestupy se už žádné horentní sumy platit nebudou. V minulosti však za jeho podpis utratily kluby pořádný ranec. Dokonce tak veliký, že z něho tyto peníze dělají třetího nejdražšího českého hráče v historii. 7 třicátníků v kádru Viktorie Plzeň. Borci, na kterých by mělo mužstvo stát Poprvé měnil klub ještě v rámci české ligy, když za něho v lednu roku 2010 zaplatil Baník 25 milionů korun (v přepočtu 800 tisíc eur) jihlavské Vysočině. Jen o půl roku později na něm ostravští vydělali o hodně víc - talentovaný mladík se stal za tři miliony eur majetkem italského Udine. O pět let později a po řadě hostování odešel Vydra za 8,4 milionu eur do Watfordu, který ho v létě roku 2016 prodal ještě o milion dráž do Derby County. Na vrchol se cena českého reprezentanta dostala v létě roku 2018, kdy se stěhoval za 12,2 milionu eur do Burnley. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. Pavel Nedvěd – 50,61 milionu eur První pozici v tomto žebříčku českých hráčů, za něž se v souhrnu platily největší peníze, držel dlouho Pavel Nedvěd, jenž zůstává nejdražším českým fotbalistou všech dob. Stal se jím v roce 2001, když za 45 milionů eur přestoupil z Lazia do Juventusu. Levně koupíš, draze prodáš. 10 fotbalistů, ze kterých měly kluby z české ligy největší profit Nedvěd vyhrál s Juventusem čtyřikrát Serii A, zažil však také přesun do nižší soutěže jako trest za korupci. V roce 2003 byl blízko svému snu, jenže s Juventusem nestačil ve finále Ligy mistrů na AC Milán. Tentýž rok ale získal coby druhý český fotbalista v historii Zlatý míč. V Turíně pak působil i po skončení aktivní hráčské kariéry. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. Patrick Schick – 76 milionů eur Český talent Patrik Schick se v létě roku 2017 stal hráčem římského AS - odešel tam nejprve na roční hostování, ve smlouvě pak byl dodatek, že po skončení hostování dojde k přestupu hráče. Samdoria od Římanů nakonec za tento transfer vyinkasovala 42 milionů eur. Schick se však v hlavním městě Itálie neprosadil a v září roku 2019 odešel za tři a půl milionu eur na hostování do Lipska, kde prožil solidní sezonu, po níž ho za 26,5 milionu eur koupil Leverkusen. Elitní kanonýři. 5 nejlepších střelců v historii samostatné české fotbalové reprezentace Fantasticky se mu povedla sezona 2021/22, kdy v 27 bundesligových utkáních nastřílel 24 branek. Od další sezony byl poměrně často na marodce, pokud je ale zdravý, patří stále k nebezpečným ofenzivním zbraním týmu kouče Xabiho Alonsa. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou tržní cenu na 22 milionů eur. Smlouvu s Bayerem má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz