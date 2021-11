Přestup jim prospěl. 3 Češi, kteří poté, co v NHL změnili v létě dres, hodně pookřáli

Jsou hráči, kterým trejd v NHL nepomůže. Jiní ale po výměně chytnou druhý dech a v novém prostředí září. Přesně to je také případ tří českých hokejistů, kteří měnili dres v létě. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Dvaatřicetiletý útočník se vrátil do Columbusu a tato změna mu náramně prospěla. Voráček patří ke klíčovým postavám Blue Jackets, na kontě má už 15 bodů a je druhým nejproduktivnějším českým hráčem v NHL.

Psala se sezona 2008/09, když současný reprezentační kapitán Jakub Voráček začínal v NHL. Tehdy patřil Columbusu, ze kterého po třech letech odešel do Philadelphie. Ve Flyers vyzrál v lídra, v ročníku 2017/18 posbíral 85 bodů a vysloužil si taky nový kontrakt. Jenže v posledních letech už tolik produktivní nebyl, Philadelphia nehrála tak, jak si v organizace přáli, a tak v létě přišel trejd.

Loni působil v Bostonu, za ten však odehrál jen tři zápasy, a tak se v létě stěhoval znovu. Tentokrát do Toronta, ve kterém se Ondřej Kaše zase připomněl hokejovému světu. Úvod sezony měl sice pomalejší, teď už ale má na kontě pět branek a dvě nahrávky. Změna prostředí mu jednoznačně pomohla.

Daniel Vladař (Calgary Flames)

Ještě loni působil v Calgary David Rittich, ten ale v létě zamířil do Nashvillu. Místo něj přišel do kanadské organizace čtyřiadvacetiletý Daniel Vladař, který si loni připsal pět startů za Boston. Do pěti zápasů zasáhl i v letošním ročníku a v bráně Flames předvádí parádní výkony. Vychytal čtyři výhry, úspěšnost zákroků má téměř 94,5% a v posledních dvou duelech vychytal dvě čistá konta. Řekne si o olympijskou pozvánku?

