Prestižní společnost. 4 aktivní tenisté, kteří mají na kontě přes 700 vítězství na okruhu ATP

Prestižním klub sedmistovkařů. I tak by se dala nazvat vybraná společnost tenistů, kteří zaznamenali na okruhu ATP aspoň tolik výher a stále patří mezi aktivní hráče. Všechny jeho členy - a jsou pouze čtyři - najdete v následujících kapitolách.

4. Andy Murray (Velká Británie) Věk: 35 let

Počet vítězství na turnajích ATP: 707

Aktuální umístění na žebříčku ATP: 51. místo

Nejvyšší umístění na žebříčku ATP v kariéře: 1. místo

Bilance v roce 2022: 16 vítězství – 9 porážek

Prize money v roce 2022: 485 272 dolarů

Prize money v celé kariéře: 62 799 579 dolarů Skotský tenista Andy Murray má v žilách sportovní krev. Jeho dědeček z matčiny strany byl v padesátých letech minulého století profesionálním fotbalistou. S tenisovou raketou se začal ohánět už ve třech letech a na prvním turnaji se objevil, když mu bylo pět roků. Za další tři léta už hrával s dospělými hráči. FOTO: Od Ashe k Williamsové aneb 50 let evoluce tenisové rakety Jako malý kluk se stal svědkem masakru na škole v Dunblane. V roce 1996 tam psychicky narušený muž zastřelil 16 dětí a učitele. Murray se tehdy ukryl a řádění psychopata přežil, ale tvrdí, že byl příliš malý na to, aby chápal, co se vlastně děje. O hrůzných zážitcích odmítá mluvit a dokonce je nezmiňuje ani ve své biografii. V pětatřiceti letech má na kontě vítězství na US Open (2012) a ve Wimbledonu (2013, 2016), jehož dosáhl pod trenérským vedením bývalého českého tenisty Ivana Lendla. Ve sbírce úspěchů má také dvě zlaté olympijské medaile ze dvouhry. V roce 2015 pomohl Velké Británii k vítězství v Davis Cupu. Před pár lety podstoupil Murray operaci kyčle a vypadalo to, že kvůli chronickým bolestem bude muset ukončit kariéru. Pro mnohé překvapivě se ale na okruhu ATP objevuje i v roce 2022. Foto: Profimedia.cz

3. Novak Djokovič (Srbsko) Věk: 35 let

Počet vítězství na turnajích ATP: 1005

Aktuální umístění na žebříčku ATP: 3. místo

Nejvyšší umístění na žebříčku ATP v kariéře: 1. místo

Bilance v roce 2022: 16 vítězství – 5 porážek

Prize money v roce 2022: 1 784 727 dolarů

Prize money v celé kariéře: 156 541 453 dolarů Srb Novak Djokovič pochází ze sportovní rodiny. Jeho otec, strýc a teta byli profesionálními lyžaři. Otec byl navíc i výborným fotbalistou, ale dokázal rozpoznat synův talent pro jiný sport. Mladý Novak se začal ohánět raketou ve čtyřech letech a v šestnácti už z něho byl profesionál. Od dvanácti do čtrnácti let se zdokonaloval v tenisové akademii v Mnichově, pak se vrátil do Bělehradu. Djokovičovým idolem býval v mládí Pete Sampras. Nejraději hraje na tvrdých kurtech, ale zvládne na špičkové úrovni jakýkoli povrch. Jeho nejnebezpečnějším úderem je bekhend podél lajny. Přes metu 700 vítězných zápasů se dostal na začátku roku 2016 a letos už pokořil tisícovku. Kromě French Open, které vyhrál dvakrát (2016 a 2021), na všech třech zbývajících Grand Slamech triumfoval aspoň třikrát - na Australian Open devětkrát, Wimbledon vyhrál šestkrát a US Open třikrát. V roce 2010 se radoval ze zisku Davis Cupu. Foto: Profimedia.cz

2. Rafael Nadal (Španělsko) Věk: 36 let

Počet vítězství na turnajích ATP: 1058

Aktuální umístění na žebříčku ATP: 4. místo

Nejvyšší umístění na žebříčku ATP v kariéře: 1. místo

Bilance v roce 2022: 30 vítězství – 3 porážky

Prize money v roce 2022: 5 718 607 dolarů

Prize money v celé kariéře: 130 681 472 dolarů Píše pravou rukou, ale hraje levou. A umí to zatraceně dobře. Tak by mohla znít stručná charakteristika Rafaela Nadala. Španělský tenista začal hrát se žlutým míčkem ve čtyřech letech se svým strýcem, který byl dlouhá léta jeho trenérem. Až do deseti let hrál všechny údery obouruč. ŽEBŘÍČEK: 10 tenisových hvězd, které v roce 2013 vydělaly nejvíc peněz Nadal se zjevil na okruhu ATP jako kometa v roce 2003 a od té doby patří k absolutní špičce. Když v roce 1981 vyhrál legendární Švéd Björn Borg svůj šestý titul na Rolland Garros, mnozí věřili, že už ho nikdy nikdo nepřekoná. Jenže pak se objevil Nadal, který to mezi lety 2005 a 2022 zvládl čtrnáctkrát. Kromě toho dokázal vyhrát všechny další Grand Slamy. Má doma ve vitríně také zlato ze singlu z olympiády v Pekingu a z deblu v Rio de Janeiru. Pětkrát triumfoval v Davis Cupu. Foto: Profimedia.cz