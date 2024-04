Prestižní adresa. 3 čeští fotbalisté, kteří by se mohli potkat ve Feyenoordu

Ondřej Lingr

Pětadvacetiletý odchovanec Karviné odešel do Feyenoordu v létě ze Slavie. V lize se trefil dvakrát, okusil Ligu mistrů, svým gólem poslal tým z Rotterdamu i do finále domácího poháru (ten pak Feyenoord vyhrál), pevnou pozici si ale dosud nezískal a do hry chodí jen z lavičky náhradníků. Dá se ovšem čekat, že po sezoně někteří hráči z Feyenoordu odejdou – a to by mohla být jeho šance.