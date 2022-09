Předchůdci Usora či Olayinky. 5 nejlepších fotbalistů z Afriky, kteří v minulosti hráli za Slavii

Fotbalisté z Afriky mají už léta pevné místo v sestavě Slavie a patří ke klíčovým hráčům sešívaného týmu. Trenér Jindřich Trpišovský má nyní k dispozici pětici borců z černého kontinentu. Nejsou však prvními borci z Afriky, kteří se v Edenu prosazují. Jména jejich pěti úspěšných předchůdců najdete v následujících kapitolách.

Abdallah Sima (Senegal) Abdallah Sima toho ve Slavii moc neodehrál, do prvního týmu se dostal teprve na podzim v ročníku 2020/21, na prvoligovou scénu však vlétl jako uragán. Do konce sezony nasázel v 21 utkáních jedenáct branek, zářil i v Evropské lize a dostal se také do senegalské reprezentace - přitom mu bylo teprve dvacet let. Sice měl trochu slabší jaro, trápily ho i zdravotní problémy, i tak ale zaujal takové kluby, jako Arsenal, Juventus nebo Manchester United. Nakonec talentovaného mladíka koupil loni v létě anglický Brighton a v Edenu na něm slušně vydělali. Foto: Profimedia.cz

Tijani Belaid (Tunisko) Záložník, jenž hrál v jarní části minulé sezony v druholigové Jihlavě a nyní je bez angažmá, přišel do Slavie v roce 2007 z Interu Milán. Někdejší tuniský reprezentant se rychle zabydlel v základní sestavě a stal se jednou z ligových hvězd. Se Slavií získal dva tituly a vyzkoušel si taky Ligu mistrů, ve které se blýskl gólem do sítě Steauy Bukurešť. Rodáka z Paříže sice srážely problémy se životosprávou a přístupem, přesto ve Slavii vydržel necelé čtyři roky, během kterých odehrál 64 zápasů, dal 15 branek a přidal 11 asistencí. V roce 2011 odešel do anglického Hullu. Foto: Profimedia.cz

Mickaël Tavares (Senegal) Ve velmi dobrém fanoušci Slavie vzpomínají také na Mickaëla Tavarese, jenž do Slavie přišel v roce 2007. Senegalský defenzivní záložník se ukázal být skvělou posilou, na níž často stála hra sešívaného týmu. Ve Slavii byl rok a půl, během něhož získal titul a zahrál si Ligu mistrů. Potom odešel do Hamburku, v české lize se však ještě jednou objevil – tentokrát už ale v dresu Mladé Boleslavi. Foto: Profimedia.cz

Michael Ngadeu (Kamerun) Když do Slavie dorazil z Rumunska, moc výrazně nepůsobil. Michael Ngadeu ale rychle přesvědčil o svých kvalitách, ze středu zálohy se přesunul na post stopera a tam patřil k nejlepším v lize. Kamerunský reprezentant během tří let v Edenu získal dva tituly a následně odešel do belgického Gentu. Foto: Profimedia.cz