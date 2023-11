Předchůdci Jana Kuchty. 6 posledních hráčů Sparty, kteří před ním nosili na dresu číslo 9

Ladislav Krejčí

Ladislav Krejčí patřil mezi největší hvězdy evropského turnaje devatenáctek v roce 2011 a posléze i mezi osobnosti tuzemské ligy. Ve Spartě zářil už v sezoně 2011/12, kdy nastřílel šest branek. Dokonce se o něm mluvilo v souvislosti s Eurem v Polsku a na Ukrajině. Tam nakonec rychlonohý záložník s ofenzivními choutkami a skvělou technikou neodjel. Až do konce sezony 2015/16 patřil mezi tahouny letenského týmu, kterému v sezoně 2013/14 pomohl osmi brankami k titulu mistra. Na kontě má i pět reprezentačních gólů. Krejčí patřil mezi české klenoty, takže nikoho moc nepřekvapilo, když v létě roku 2016 zamířil do zahraničí, konkrétně do italské Serie A, kde hájil barvy celku FC Bologna. Z klubu odešel v létě roku 2020 a vrátil se zpět na Letnou, kde místo čísla 23, se kterým hrával před odchodem do zahraničí, dostal devítku. Do někdejší formy už se ale vrátit nedokázal.