Předchůdci Dioufa či Dorleyho. 8 nejlepších fotbalistů z Afriky, kteří v minulosti hráli za Slavii

Afričané mají už léta pevné místo v sestavě Slavie a patří ke klíčovým hráčům mužstva. Trenér Jindřich Trpišovský má nyní k dispozici trojici borců z černého kontinentu. Nejsou však prvními hráči z Afriky, kteří se v Edenu výrazně prosazují. Jména jejich osmi úspěšných předchůdců najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 Yira Sor (Nigérie) Nigerijský záložník Yira Sor se objevil v české nejvyšší soutěži v ročníku 2020/21 v dresu Baníku Ostrava a velmi rychle na sebe strhl pozornost nejbohatších tuzemských klubů. Spekulovalo se o jeho odchodu do Sparty, nakonec ale za mladého borce, který dal během podzimní části sezony 2021/22 tři góly a k nim přidal pět nahrávek, zaplatila přibližně 30 milionů korun konkurenční Slavia. Afričané v Edenu. Kolik zaplatila Slavia za hráče, kteří se narodili na černém kontinentě? V Edenu si perspektivního hráče neváhali pojistit až do konce roku 2026, ale příliš dlouho ho neudrželi. Loni v lednu odešel za více než 150 milionů korun do belgického Genku. V české lize za sebou nechal vizitku s 38 odehranými zápasy, čtyřmi góly a šesti asistencemi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Peter Olayinka (Nigérie) V roce 2018 koupila Slavia Petera Olayinku za více než 80 milionů korun. V úvodním ročníku dal šest branek, čekalo se od něj ale trochu víc. V létě pak ale z Edenu odešli Jaromír Zmrhal a Miroslav Stoch, a šikovný Nigerijec dostal více prostoru, který parádně využil. Stal se oporou sešívaného týmu, dostal se i do reprezentace své země a kroužili kolem něho skauti z mnoha bohatých evropských klubů. Zlákalo je zahraničí. 19 kvalitních fotbalistů, kteří od začátku prázdnin odešli z českých klubů do ciziny Žádný z jeho krajanů neodehrál v tuzemské lize více zápasů (144), nedal víc gólů (38), ani nezaznamenal větší počet asistencí (19). Už dlouho dopředu bylo jasné, že letos v létě Eden opustí jako klubová legenda a zamíří jako volný hráč do Červené Hvězdy Bělehrad. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 Abdallah Sima (Senegal) Abdallah Sima toho ve Slavii moc neodehrál, do prvního týmu se dostal na podzim v ročníku 2020/21, na prvoligovou scénu však vlétl jako uragán. Do konce sezony nasázel v 21 utkáních jedenáct branek, zářil i v Evropské lize a dostal se také do senegalské reprezentace - přitom mu bylo teprve dvacet let. Sice měl trochu slabší jaro, trápily ho i zdravotní problémy, i tak ale zaujal takové kluby jako Arsenal, Juventus nebo Manchester United. Nakonec talentovaného mladíka koupil v létě 2021 za osm milionů eur anglický Brighton a v Edenu na něm slušně vydělali. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Mickaël Tavares (Senegal) Francouzský rodák Mickael Tavares, který díky kořenům svého otce reprezentoval Senegal, přivedl do české ligy v létě roku 2007 trenér Karel Jarolím a za rok a půl, co v ní působil, získal slušné renomé. Sešívaní ho přivedli z Tours a ihned ho zapracovali do kádru. Tavares se stal oporou a jedním z hlavních strůjců dvou ligových titulů a prvního postupu do Ligy mistrů. V lize v té době nebylo moc lepších středních záložníků než právě on. Slávistická nostalgie. Připomeňte si, kteří hráči před 16 lety vybojovali pro klub poprvé Ligu mistrů Po roce a půl odešel šikovný záložník do bundesligového Hamburku. Tam se mu ale, stejně jako v Norimberku a Middlesbrough, nevedlo. V roce 2014 se vrátil do české soutěže a odehrál 13 utkání v dresu Mladé Boleslavi, v lednu roku 2015 se však upsal klubu Sydney FC. V české lize odehrál 49 utkání a zaznamenal čtyři góly. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Ibrahim Traoré (Pobřeží slonoviny) Před pár dny oslavil Ibrahim Traoré šestatřicáté narozeniny, ale už to neudělal jako hráč české nejvyšší soutěže, v níž oblékal dresy tří klubů. Do Slavie přišel v roce 2018 ze Zlína a v pražském klubu rychle přesvědčil o svých kvalitách. Na Valašsku i v sešívaném dresu patřil sedm sezon ke klíčovým hráčům týmu. V sezoně 2022/23 však kvůli svalovému zranění vypadl ze sestavy Slavie a už se tam nedokázal vrátit. Když mu v Edenu vypršel v létě 2023 kontrakt nabral směr na Plzeň, kde odehrál ještě jeden povedený ročník. Nyní je bez zaměstnání. „Sloni“ v české lize. 5 nejlepších fotbalistů z Pobřeží slonoviny v historii tuzemské nejvyšší soutěže V nejvyšší tuzemské lize naskočil do 191 utkání a dal 14 branek, z toho 107 zvládl v sešívaném dresu, v němž nastřílel deset gólů. Více zápasů žádný z jeho krajanů v české lize neodehrál. Se Slavií oslavil tři mistrovské tituly a čtyřikrát triumfoval v pohárové soutěži třikrát s Pražany a jednou se Zlínem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Simon Deli (Pobřeží slonoviny) Mohl být hvězdnou Sparty, na Letné ho ale nechtěli, a tak se Simon Deli dostal přes Příbram a České Budějovice do Slavie, kde zakotvil v lednu roku 2015. V Edenu vyzrál v hvězdu zadních řad a nejlepšího stopera ligy, který v roce 2019 odešel do Brugg. S klubem získal belgický titul a okusil i Ligu mistrů, nakrátko se vrátil na hostování do Slavie a v roce 2021 přestoupil do tureckého Demirsporu. V sešívaném dresu oslavil tři vítězství v české lize a třikrát vyhrál domácí pohárovou soutěž. Na kontě má 116 prvoligových utkání a tři vstřelené branky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Michael Ngadeu (Kamerun) Kamerunský reprezentant Michael Ngadeau přišel do Slavie v roce 2016 z rumunského Botosani a rychle se stal jednou z opor sestavy. Byl u dvou titulů a společně se Simonem Delim vytvořil nejlepší stoperskou dvojici v lize. V létě roku 2019 přestoupil do belgického Gentu za téměř 110 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Tijani Belaid (Tunisko) Kdo ví, kam by to dotáhl, kdyby se nepotýkal s problémy s disciplínou, životosprávou, motivací či kondicí. I přes tyto nedostatky patřil svého času Tijany Belaid mezi nejlepší záložníky v české lize. Borci, na které se nezapomene. 13 nejlepších Afričanů v historii české fotbalové ligy Pařížského rodáka, který reprezentoval Tunisko, získala Slavia v roce 2007 z Interu Milán. Uměl řídit hru, dával i důležité góly. Jedním z nich rozhodl premiérový zápas sešívaných v Lize mistrů se Steauou Bukurešť. Oslavil dva ligové tituly a v roce 2010 odešel do anglického Hullu. Foto: Profimedia.cz