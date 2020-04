Předchůdci čaroděje Koláře. Toto je pět posledních brankářských jedniček Slavie

Bývalý vynikající gólman ve Slavii nastartoval svou úspěšnou kariéru. Dříve v klubu kryl záda například Janu Stejskalovi, později se ale sám stal brankářskou jedničkou. V roce 2005 Slavii opustil a zamířil do Tottenhamu, poté působil také v Queens Park Rangers, v červenci roku 2013 se ale vrátil do Slavie. Za tu odchytal patnáct zápasů a poté ukončil kariéru.

Na začátku roku 2016 Slavia získala vytouženou posilu a z Baníku přivedla Jiřího Pavlenku. Ten se ihned stal oporou sešívaného týmu a v sezoně 2016/17 se Slavií vybojoval titul. Poté přestoupil do Brém, kde působí dodnes.

Jan Laštůvka

Pavlenku měl ve Slavii nahradit další bývalý brankář Baníku – Jan Laštůvka, který do Edenu přišel v roce 2017 z Karviné. Jenže někdejšímu reprezentačnímu gólmanovi angažmá u sešívaných moc nevyšlo, se Slavií nepostoupil do Ligy mistrů a v polovině ročníku odešel do Baníku. V Edenu jej nahradil Ondřej Kolář, který je dnes nejlepším gólmanem ligy.

Foto: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia