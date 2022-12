Předčasné konce legendy. 4 kluby z NHL, ve kterých Jaromír Jágr nedokončil sezonu

Čtyřikrát během předlouhé kariéry v NHL Jaromír Jágr dokončil sezonu v jiném klubu, než ve kterém ji odstartoval. Kdy to bylo a jak k tomu došlo? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Následně zamířil domů do Kladna, ale ještě než skončila sezona, byl kvůli zranění opět mimo hru. Na led se vrátil až v dalším roce na jaře a pomohl Rytířům k návratu do extraligy.

Před sezonou si to maloval jinak. Těšil se na první kanadskou štaci a chystal útok na Gordieho Howea, který odehrál nejvíc zápasů v historii NHL. Jenže Jaromír Jágr naskočil v ročníku 2017/18 jen do 22 duelů, klub ho zařadil na listinu nechráněných hráčů, odkud si ho žádný jiný oddíl nevybral, a v Calgary předčasně skončil.

Před sezonou 2013/14 se Jaromír Jágr dohodl s New Jersey a během prvního roku posbíral velmi dobrých 67 kanadských bodů. Jenže v dalším ročníku už tolik produktivní nebyl, v 57 zápasech dal 11 branek a přidal 18 asistencí. Na ledě trávil stále méně času, nehrál přesilovky, osm zápasů byl bez bodu, což se mu do té doby nestalo a vše vyústilo výměnou na Floridu. New Jersey na oplátku získalo právo výběru ve druhém a třetím kole draftu.

Dallas Stars (2012/13)

Jaromír Jágr si po návratu z KHL zahrál rok ve Philadelphii, odkud zamířil do Dallasu. V dresu Stars se mu dařilo, ve zkrácené sezoně zvládl odehrát 34 zápasů a posbírat 26 bodů, jenže Dallas ztrácel naději na postup do play-off a odhodlal se ke změně. Jágr odešel do Bostonu, se kterým postoupil až do finále Stanley Cupu. V play-off si sice připsal deset asistencí, jenže ani jednou neskóroval a třetí triumf v NHL nepřidal.

Foto: Profimedia.cz

Washington Capitals (2003/04)

Jágr působil v NHL od roku 1990, kdy navlékl dres Pittsburghu a hned v premiérové sezoně získal Stanley Cup. V dresu Penguins působil až do ročníku 2000/01, po kterém zamířil do Washingtonu. Měl se stát novou tváří a hvězdou Capitals, jenže angažmá v hlavním městě USA mu příliš nevyšlo.

Pocta legendě. 4 kluby z NHL, které zařadily Jaromíra Jágra mezi své největší ikony

V první sezoně posbíral 79 kanadských bodů, rok nato ještě o dva méně a v průběhu další sezony odešel do New Yorku Rangers. Jágr si na Manhattan přenesl i dlouholetý kontrakt, který mu v průběhu dalších čtyř let zaručoval ještě 44 milionů dolarů. Dvacet milionů však uhradil Washington, který byl rád, že se jednatřicetiletého českého útočníka zbavil.

Foto: Profimedia.cz