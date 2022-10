Před branami NHL. 7 Čechů, kteří letos mohou poprvé okusit nejlepší ligu světa

Každým rokem si v NHL odbude premiéru několik českých nováčků. Letos jich může být klidně sedm (možná i víc, my jsme ale vybrali ty, jejichž šance na start v nejlepší lize světa jsou nejvyšší). Více se dočtete v následujících kapitolách.

Do NHL jej v roce 2019 draftoval Edmonton, od Oilers ale Matěj Blümel šanci nedostal. Uplynulé tři roky dvaadvacetiletý útočník odehrál za Pardubice, odkud se vyšvihl až do reprezentace. Na jaře zazářil na mistrovství světa a za odměnu dostal smlouvu od Dallasu. Sezonu sice začne na farmě, čeká se ale, že šanci v týmu Stars dostane.

Osmnáctiletý obránce se stal šestkou posledního draftu NHL. David Jiříček, jenž si zahrál i na seniorském mistrovství světa, podle očekávání opustil Plzeň a odešel do zámoří. Příprava mu vyšla a prozatím se udržel v týmu Columbusu, ve kterém na něj „dohlíží“ Jakub Voráček. Zdá se, že do NHL má blízko.

Další z mladých českých obránců, který klepe na dveře NHL. Filip Král loni odehrál velmi dobrou sezonu na farmě a letos by se mohl dostat do kádru Toronta. Dvaadvacetiletý bek se v přípravě udržel v kádru Maple Leafs.

Lukáš Klok (Arizona Coyotes)

Do NHL by letos mohl nakouknout i Lukáš Klok. Sedmadvacetiletý obránce už za Atlantikem dříve působil, do nejlepší ligy světa se ale zatím nedostal. Uplynulou sezonu hrál za ruský Nižněkamsk a patřil k nejlepším bekům celé KHL. Poté podepsal smlouvu s Arizonou, tak jej ale zatím poslala na farmu. Ve stejné situaci je u Coyotes také další český reprezentační bek Ronald Knot.

Foto: Profimedia.cz