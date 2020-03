Přeběhlíci z NHL. Podívejte se, jak si v letošní sezoně KHL vedli Jaškin, Šustr a spol.

Před letošní sezonou několik českých hráčů vzdalo nejistý boj o místo v NHL a vydali se do Kontinentální hokejové ligy. Jak se jim na východě vedlo? Podívejte se.

Tomáš Hyka Během dvou let v NHL odehrál 27 zápasů za Las Vegas. Více času ale trávil na farmě, a tak se Tomáš Hyka před sezonou vrátil do Evropy. Sedmadvacetiletý útočník si plácl s Čeljabinskem a během premiérové sezony v KHL si do statistik připsal 34 bodů za 17 branek a stejný počet asistencí. Foto: Profimedia.cz

Dmitrij Jaškin Několik let se na čele produktivity KHL pohyboval Jan Kovář. Ten už je sice ve Švýcarsku, v soutěži jej ale dokázal nahradit Dmitrij Jaškin. Sedmadvacetiletý rodák z Omsku to po loňské sezoně zabalil v NHL, kde hrával za St. Louis a Washington, a odešel do Dynama Moskva. V základní části posbíral 63 (31+32) bodů a stal se druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Dalších šest bodů přidal v play-off. Foto: Profimedia.cz

Jakub Jeřábek V KHL působil už dříve, v roce 2017 však soutěž opustil a zamířil z Podolsku do Montrealu. U Canadiens ale dlouho nezůstal, poté si zahrál za Washington, loni si připsal jeden start v St. Louis a letos už byl zpátky v Podolsku. V 53 zápasech posbíral 26 bodů. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Sedlák Sedmadvacetiletý útočník, který odehrál tři sezony za Columbus, zvolil stejnou cestu jako Hyka a posílil Čeljabinsk. Zatímco v NHL jeho role moc významná nebyla, v Traktoru dostal hodně prostoru a přesvědčil o svých kvalitách. V 57 zápasech posbíral 40 (23+17) bodů a produktivní byl taky v reprezentaci, za kterou odehrál šest duelů a dal čtyři branky. Foto: Profimedia.cz

David Sklenička Do NHL sice nikdy nenakoukl, rok a půl se ale snažil prosadit do kádru Montrealu. Ovšem marně, a tak se účastník dvou posledních světových šampionátů rozhodl opustit i AHL a odešel do finského Jokeritu. V základní části za něj třiadvacetiletý bek odehrál 25 zápasů a připsal si pět bodů. Foto: Profimedia.cz

Libor Šulák V roce 2017 zaujal svou cestou ze Znojma až na světový šampionát. Loni si dokonce zahrál šest zápasů v NHL za Detroit, další prostor ale nedostal, a tak se před sezonou vrátil do Evropy. Nejprve odehrál 19 zápasů za Čerepovec v KHL a poté zamířil do finského týmu KooKoo. Foto: Profimedia.cz