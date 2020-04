Přeběhlíci z Letné. Toto je šest bývalých hráčů Sparty, kteří v současné době patří Plzni

Při pohledu na sparťanskou soupisku nenajdeme žádného hráče, který by si v lize zahrál za Plzeň. Ovšem ve Viktorce je šest fotbalistů, kteří dříve hráli ligu na Letné. Jména těchto „přeběhlíků“ najdete v následujících kapitolách.

Jakub Brabec

Reprezentační stoper si na Letné vybojoval silnou pozici a řekl si o přestup do zahraničí. Na začátku sezony 2016/17 přestoupil do Genku, odkud se v ročníku 2018/19 vrátil přes tureckou ligu domů. Jenže ne na Letnou, ale do Plzně, kam jej přivedl trenér Pavel Vrba, který z něj ihned udělal kapitána.

Foto: Profimedia.cz