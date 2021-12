Přeběhlíci z Letné. Toto je 5 bývalých hráčů Sparty, kteří v současné době patří Plzni

Hledat na sparťanské soupisce nějakého hráče, který by před angažmá na Letné hrál za Plzeň, nebylo nikdy snadné. Opačně to jde snadněji. Ve Viktorce momentálně najdeme pět fotbalistů, kteří dříve působili na Letné. Jména těchto „přeběhlíků“ najdete v následujících kapitolách.

Fotbaloví fanoušci si pamatují Jana Sýkoru spíše v dresu Slavie, v němž působil tři roky a přispěl ke dvěma mistrovským titulům, na začátku jeho kariéry však byl klub z Letné. V sezoně 2011/12 hrával za sparťanské béčko a i když se v následujících letech snažil prosadit do prvního týmu, nepodařilo se mu to. Momentálně je v západočeském klubu na hostování z polského Lechu Poznaň.

Jindřich Staněk

Brankář Jindřich Staněk prošel mládežnickými týmy pražské Sparty a měl našlápnuto k tomu, aby se jednou postavil mezi tyče jako gólman prvního celku. V roce 2014 odešel z Letné na hostování do anglického Evertonu, po návratu z ostrovů už s ním ale přestali v pražském klubu počítat. V roce 2016 zamířil do Českých Budějovic, odkud přišel v polovině sezony 2019/20 na hostování do Plzně a následně na západ Čech přestoupil. Ve Viktorce se stal brankářskou jedničkou.

Foto: Profimedia.cz