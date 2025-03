Pražská „S“ chtějí lovit v Belgii. 3 hráči z Westerla, kteří zaujali Spartu a Slavii

Tuzemským fotbalovým prostředím hýbou spekulace ohledně možného přestupu Pavla Šulce z Plzně do Slavie. Sešívaní však hledají i další hráče – tradičně i v cizině.

Pokud ve Slavii i po létě zůstane El Hadji Malick Diouf, bude to tak trochu zázrak. Senegalský klenot je aktuálně sice na marodce, dá se ale čekat, že z Edenu odejde. A tak je třeba najít náhradu. Tou by se mohl stát Jordan Bos – dvaadvacetiletý rodák z Melbourne, který má na kontě 19 startů v australské reprezentaci. Jeho cenovka? 2,7 milionů eur.

Slavii ve Westerlo zaujal také Tuur Rommens, jeho příchod by však byl ještě dražší. Podle webu transfermarkt.de stojí dokonce čtyři miliony eur. Dříve hrával za Genk, v roce 2023 přišel do současného klubu a od té doby jde jeho cena nahoru. Dvaadvacetiletý levý bek prošel i mládežnickými reprezentačními výběry Belgie.

Bryan Reynolds

Svou pozornost do Westerlo zaměřila i Sparta – té se totiž už delší čas líbí Bryan Reynolds. Třiadvacetiletý americký reprezentant nastupuje na pravé straně hřiště, dříve patřil i římskému AS. Ve Westerlo nejdřív hostoval a létě roku 2023 do klubu přestoupil za 3,5 milionů eur. Taková je i jeho aktuální tržní cena, Sparta se ale s belgickým klubem na přestupu dohodnout nedokázala.

