Pražané mají našlapaný tým. 5 hráčů Sparty, kteří ještě nedávno působili v NHL

Sparta čeká na extraligový titul od roku 2007. Každý rok má ty nejvyšší ambice, na úplný vrchol se ale nemůže vyškrábat. Taky letos Pražané postavili hodně silný tým, v němž figuruje i několik hráčů se zkušenostmi z NHL. Pět z nich hrálo v nejlepší lize světa přitom ještě docela nedávno. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Josef Kořenář Josef Kořenář debutoval v NHL v sezoně 2020/21, kdy odchytal deset zápasů za San Jose. Loni už byl v Arizoně, kam zamířil společně s Karlem Vejmelkou. Ten se však stal jasnou jedničkou a čtyřiadvacetiletý Kořenář se dostal do brány jen dvakrát. V létě se proto vrátil do extraligy, kde už dříve chytal za Jihlavu a Třinec, v bráně Pražanů se ale v akci objevil zatím jen dvakrát. Jasnou sparťanskou jedničkou je Jakub Kovář. Foto: Profimedia.cz

Michal Kempný Nejnovější posila Pražanů. Michal Kempný si v NHL zahrál za Chicago či Washington, se kterým získal i Stanley Cup. Poté jej ale začaly trápit zdravotní problémy, kvůli kterým odehrál během uplynulých dvou sezon jen 15 zápasů. V létě zamířil do Seattlu, místo v prvním týmu ale nezískal, a tak se vrátil domů. Ne však do Komety, odkud do zahraničí odcházel, ale do Sparty. V té si od dvaatřicetiletého beka, jenž má ve sbírce i bronz z uplynulého světového šampionátu, hodně slibují. Foto: Profimedia.cz

Dominik Simon Osmadvacetiletý útočník odcházel do NHL po mistrovství světa 2015. V zámoří si zahrál za Pittsburgh, Calgary a Anaheim a v nejlepší lize světa nastoupil k více než 260 zápasům, v nichž posbíral celkem 81 bodů. V létě ale posílil Spartu a měl se stát jednou z ozdob extraligy. Realita je však opačná - ve dvanácti duelech zaznamenal jediný gól. Foto: Profimedia.cz

David Kaše Jeho bratr Ondřej hraje od této sezony za Carolinu. NHL okusil taky David Kaše, díru do světa ale za Atlantikem neudělal. Pětadvacetiletý útočník zasáhl v ročníku 2019/20 do šesti duelů za Philadelphii, pak přidal ještě jeden start a loni už byl hráčem Sparty. Kaše odehrál dobrou sezonu a nakoukl i do reprezentace. Foto: Profimedia.cz