Pracháči ze zámoří. Takto by vypadala nejlépe placená česká pětka s gólmanem v nadcházející sezoně NHL

Někteří Češi patří v NHL mezi nejlépe ohodnocené hráče v týmech, kde působí. Kdybychom vytvořili pětku s gólmanem a na jednotlivé posty zařadili hokejisty s nejvyšším platem mezi tuzemskými borci v zámoří během nadcházející sezony, vypadala by tak, jak ji prezentují následující kapitoly.

Český mladík si vedl skvěle. Odchytal celé střetnutí, chytil 26 střel, pustil jediný gól a pomohl k výhře Rudých křídel 5:1. Za svůj výkon získal ocenění druhá hvězda zápasu. Postupem času se vypracoval v týmovou jedničku, ale pak o tento post zase přišel. Na konci sezony 2017/18 byl vytrejdován do Philadelphie, od roku 2018 hájil barvy Caroliny, pak Toronta a nyní má ještě na rok smlouvu v Chicagu, která mu zajišťuji příjem ve výši 4,4 milionu dolarů. Momentálně má na kontě 334 utkání v NHL, z toho 150 vítězných.

Premiéru v nejslavnější hokejové soutěži světa si odbyl vítkovický odchovanec Petr Mrázek v sezoně 2012/13 v pouhých dvaceti letech. Kouč Detroitu Mike Babcock se jej rozhodl povolat z farmy, dal pauzu Jimmymu Howardovi a poslal českého gólmana do zápasu na ledě St. Louis.

Obránce: Filip Hronek (Vancouver Canucks) – 5,5 milionu dolarů

Když se mluví o největších současných českých defenzivních talentech, většinou se skloňuje jméno Filipa Hronka. Odchovanec královéhradeckého hokeje byl v roce 2016 draftován ve druhém kole Detroitem, následně odešel do zámoří, kde nejdříve působil v juniorské lize OHL v celku Saginaw Spirit, kde předváděl vynikající výkony a následně zamířil do farmářského mužstva Grand Rapids Griffins v soutěži AHL.

Premiéru v NHL si odbyl v sezoně 2018/19, v níž naskočil do 46 zápasů a nasbíral 23 bodů (5+18). Pak zazářil na mistrovství světa, kde se stal nejproduktivnějším zadákem, byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a dostal se do All-Star týmu. Pak už byl pevnou součástí Red Wings. Před pár měsíci byl vyměněn do Vancouveru, za který však odehrál jen čtyři zápasy, protože ho trápily zdravotní problémy. Před sebou má poslední rok z tříleté smlouvy, během něhož si vydělá pět a půl milionu dolarů.

