Pracháči. Toto jsou nejlépe placení hokejisté z každého týmu v NHL v sezoně 2023/24

Kdo se řadí mezi nejlépe placené hokejisty v NHL? Na tuhle otázku bychom si mohli odpovědět, ale neuděláme to. Položíme ji totiž jinak – kteří hráči v každém z dvaatřiceti klubů v NHL v aktuální sezoně pobírají nejvyšší mzdu? Zjistíte to v následujících kapitolách, které jsou seřazené od nejhůře po nejlépe vydělávající borce v jednotlivých týmech.

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 31 zápasů – 15 bodů (2+13)

V současném kádru Anaheimu Ducks mnoho velkých osobností NHL nenajdeme. Nikdo by ale neměl zapomínat na dvaatřicetiletého Cama Fowlera. Je to typ moderního ofenzivního zadáka, který je nesmírně rychlý a silný na puku, a je schopen hrát na levé i pravé straně defenzívy. Už jako devatenáctiletý dokázal ve své premiérové sezoně v NHL zaznamenat 40 bodů (10+30), ve dvaadvaceti byl součástí amerického olympijského týmu na hrách v Soči, a v Anaheimu patří už mnoho let za sebou mezi nejvíce vytížené hráče. V minulosti ho v rozletu zbrzdilo vážné zranění, kdy dostal pukem do obličeje. Fowler má smůlu, že v současnosti nehraje v konkurenceschopném týmu. Anaheim patří mezi nejhorší celky v NHL a kvality amerického beka tak zůstávají do značné míry nevyužity. Že si ho však klub mimořádně cení, dokazuje i jeho osmiletý kontrakt, který podepsal v roce 2018 a vyprší v roce 2026.

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 31 zápasů – 20 bodů (9+11)

Chicago si talentovaného útočníka Nicka Schmaltze vybralo v draftu v roce 2014 hned v prvním kole. Skauti na něm oceňovali schopnost skvěle číst hru a solidní rychlostní parametry. Schmaltz však není jen ofenzivním hráčem, ale umí také tvrdě pracovat v defenzívě. Čeští fanoušci si ho mohli všimnout na juniorském světovém šampionátu na přelomu let 2015 a 2016, kde patřil do amerického týmu, který vybojoval bronzové medaile. Od té doby už ušel pořádný kus hokejové cesty. V roce 2019 byl vyměněn do Arizony, které je věrný dodnes. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026, která mu v aktuální sezoně zajišťuje příjem ve výši sedmi a půl milionu dolarů. Stejný plat má ve smlouvě, kterou si přinesl z Columbusu, také Jakub Voráček, jenž však za klub neodehrál ani jedno utkání, jelikož je na marodce kvůli komplikacím po otřesu mozku a na led už se velmi pravděpodobně nevrátí.

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 31 zápasů – 28 bodů (5+23)

Životní sezona. To si mohl o ročníku 2022/23 říct kanadský zadák Josh Morrissey. Výkony Winnipegu byly příjemným překvapením a ty, které podával osmadvacetiletý borec, k tomu výrazně přispěly. Morrissey zaznamenal bodově nejpovedenější část kariéry, když dvojnásobně překonal své dosavadní maximum předchozí základní části. A ve stejném tempu pokračuje i v té současné. Třináctka draftu z roku 2013 má podepsanou s Jets smlouvu do roku 2028 a momentálně se těší z nejvyššího ročního příjmu z celého týmu.

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 17 zápasů – 12 bodů (2+10)

Plat v sezoně 2023/24: 9 milionů dolarů Dvojkou draftu v roce 2018 – a jedničkou mezi útočníky - se stal ruský talent Andrej Svečnikov. Po smrtelně nebezpečném snajprovi sáhla Carolina, kde si tehdy od nadaného teenagera hodně slibovali. A proč také neměli, když Svečnikov nastřílel už v první sezoně v NHL v 82 zápasech 20 branek, k nimž přidal 17 asistencí. Generální manažer a prezident klubu Don Waddell o něm tehdy prohlásil, že se jednou stane hvězdou NHL. Nemýlil se. Jeho silnou zbraní je kromě přesné střelecké mušky také vynikající bruslení, výbušnost a agilita. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 29 zápasů – 21 bodů (7+14)

Aktuálně jednatřicetiletý Kanaďan Sean Couturier byl osmým výběrem v draftu v roce 2011 a ve Philadelphii zřejmě nelitují, že po něm sáhli. Mistr světa ze šampionátu v Praze zaznamenal dosud v NHL v 750 zápasech 481 bodů za 187 gólů a 294 asistencí. Kromě ofenzivních úkolů si skvěle plní i ty defenzivní, především při hře v početní nevýhodě je fenomenální. V roce 2020 získal J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka v NHL. Nebylo to však jeho první významné individuální ocenění v kariéře. Už v roce 2010 získal v juniorské lize QMJHL Jean Beliveau Trophy udělovanou nejproduktivnějšímu hráči soutěže, o rok později obdržel Michel Briere Trophy pro nejužitečnějšího borce ligy a navrch také získal Mike Bossy Trophy pro hráče s nejlepšími vyhlídkami v nadcházejícím draftu NHL.

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 34 zápasů – 25 bodů (4+21)

Vince Dunn je jednou nenápadných (a možná i nedoceněných) osobností NHL. Kanadský zadák, který prošel draftem v roce 2015, v němž si ho ve druhém kole vybrali Bluesmani ze St. Louis, je ofenzivně laděným bekem, který kromě výborných defenzivních atributů umí plnohodnotně podpořit útočné operace svého týmu. Je neústupný v osobních soubojích a díky šikovným rukám si dokáže pokrýt puk a ještě něco nečekaného vymyslet. Po čtyřech sezonách v St. Louis, kde přispěl k zisku Stanley Cupu, se přesunul v roce 2021 do Seattlu, který si jej vybral v rozšiřovacím draftu. A manažeři Krakenů této volby jistě nikdy nelitovali. Letos podepsal novou čtyřletou smlouvu, která z něho udělala nejlépe placeného hráče mužstva.

Post: útočníci

Bilance v sezoně 2023/24: Kyrou - 31 zápasů – 21 bodů (6+15), Thomas – 31 zápasů – 32 bodů (12+20)

Plat v sezoně 2023/24: 9 milionů dolarů V dresu St. Louis nenajdeme jen jednoho hráče, který je na čele platové tabulky v aktuální sezoně, ale rovnou dva. Oba jsou to mladí útočníci, do kterých Bluesmani vkládají velké naděje. Oba borce si klub vybral v draftech – Jordana Kyroua v roce 2016, Roberta Thomase o rok později. A oba loni podepsali lukrativní osmileté kontrakty, které jim v současném ročníku zajišťují příjem ve výši devíti milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 31 zápasů – 33 bodů (10+23)

V roce 2015 sáhli Ostrované z New Yorku už v prvním kole draftu NHL po útočníkovi Matovi Barzalovi a dodnes si za tuto prozíravou volbu zřejmě blahořečí. Už v sezoně 2017/18, jeho premiérové v NHL, se Barzal prezentoval ve fantastickém světle – odehrál všech 82 zápasů v základní části soutěže, posbíral v nich 85 bodů (22+63) a získal ocenění pro nejlepšího nováčka soutěže. Tento individuální výkon sice dodnes nepřekonal, přesto je oporou mužstva a jednou z velkých osobností ligy. V klubu to dobře vědí a loni mu dali k podpisu osmiletou smlouvu, která z něho udělala nejlépe placeného hráče mužstva.

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 30 zápasů – 22 bodů (12+10)

Jeff Skinner se stal v roce 2010 sedmičkou draftu a hned vlétl do NHL jako uragán. V premiérové sezoně posbíral v dresu Caroliny v 82 zápasech 63 bodů (31+32) a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy. Stejný počet bodů zaznamenal i během svého prvního ročníku v Buffalu, kam byl vytrejdován a kde v roce 2018 podepsal osmiletý kontrakt. Pár let to vypadalo, jako by autogram na listině, jež mu zaručuje až do roku 2027 průměrnou roční gáži ve výši devíti milionů dolarů, přinesl jeho sportovnímu životu prokletí. Jeho výkonnost spadla dolů a v Buffalu se zřejmě hodně modlili, aby se mu opět vrátila forma. A hokejový pánbůh modlitby vyslyšel. V minulých dvou sezonách byl Skinner opět třicetigólovým střelcem a tuto hranici by mohl pokořit i v té současné.

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 26 zápasů – 27 bodů (11+16)

Dylan Larkin kroutí v NHL devátou sezonu a etabloval se ve velkou osobnost prestižní zámořské ligy. Že je obrovským talentem předváděl už v americkém národním týmu do 18 let, s nímž získal na světovém šampionátu v roce 2014 zlatou medaili. O rok později se stal nejlepším střelcem na mistrovství světa juniorů a o další rok později už hrál v All-Star Game NHL. Jeho největší předností je rychlost a robustní postava. Má šikovné ruce a dovede vytvářet šance pro své spoluhráče. Je hbitý, dobrý pro kombinační hru, má tvořivé schopnosti a nebojí se přijímat rány. Larkin je vynikajícím bruslařem, který tvrdě pracuje na celém hřišti, tedy i v defenzivní činnosti. Za to je také královsky odměňován. V aktuálním ročníku si vydělá deset milionů dolarů.

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 31 zápasů – 26 bodů (8+18)

Je mu teprve 24 let, ale už druhou sezonu vede Montreal v roli kapitána. Nick Suzuki je nenápadnou osobností NHL. V roce 2017 po něm v prvním kole draftu sáhlo Las Vegas, za klub z města hazardu si ale nikdy nezahrál. Rytíři jej totiž o rok později vytrejdovali s Canadiens a v dresu Habs se vyprofiloval v oporu mužstva. Suzuki je chytrým centrem s vynikajícími ofenzivními instinkty. Je nesmírně pohyblivý a rychlý, k tomu má šikovné ruce, takže obrat ho o puk je téměř nemožné. Navíc je to poctivý pracant. Dvakrát si už zahrál v All-Star Game. V Montrealu dobře vědí, jaký poklad v něm mají, takže v roce 2021 neváhali a dali mu k podpisu osmiletý kontrakt, který mu v současné sezoně zajišťuje příjem ve výši rovných deseti milionů dolarů.

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 32 zápasů – 36 bodů (16+20)

Devětadvacetiletý Filip Forsberg je dobře bránícím útočníkem, který patří k nejkreativnějším hráčům v týmu Nashvillu. Zdobí ho perfektní technika a práce s holí. Nositel slavného hokejového jména podává nesmírně konzistentní výkony. Zdobí ho mimořádná tvořivost, cit pro přihrávku i vynikající bruslení. Přestože byl v roce 2012 draftován jako 12. hráč v celkovém pořadí Washingtonem, za Capitals si nikdy nezahrál. Klub ho v roce 2013 vytrejdoval do Nashvillu, aniž mu dal jedinou šanci v NHL. Predátoři talentovaného borce okamžitě zařadili do kádru a on od té doby patří k oporám mužstva. Dosud na Nashville odehrál 648 utkání a zaznamenal 547 bodů (255+292) v základní části soutěže a 53 bodů (29+24) v 75 střetnutích v play-off. Momentálně je třetím nejproduktivnějším borcem v dějinách klubu.

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 31 zápasů – 26 bodů (11+15)

Pro útočníka San Jose Tomáše Hertla byla minulá sezona z individuálního pohledu vydařená. Jeho tým sice nepostoupil do play-off, ale on odehrál 79 utkání a svůj brankový účet v NHL si vylepšit o 22 přesných tref. Dalších jedenáct už stačil přidat v aktuálním ročníku a na kontě jich má nyní už přes dvě stovky. Do elitní zámořské ligy vlétl v sezoně 2013/14 skvěle a nebýt zranění, kvůli kterému přišel také o olympiádu v Soči, mohl se stát nejlepším nováčkem roku. V NHL nyní kroutí jedenáctou sezonu a už pátým rokem nosí na dresu „áčko" coby zástupce kapitána. Loni v březnu se Hertl dohodl se San Jose na nové smlouvě – osmiletý kontrakt na 65 milionů dolarů z něho udělal jednoho z nejlépe placených hokejistů v NHL. V současné sezoně mu přinese výplatu ve výši deseti milionu dolarů.

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 29 zápasů – 22 bodů (4+18)

Kanadský zadák Mogran Rielly se stal v roce 2012 pátou volbou v draftu NHL, když po něm sáhlo Toronto. Maple Leafs si zvolili dobře – z talentovaného mladíka vyrostla jedna z velkých osobností ligy. Od sezony 2013/14 si sestavu Javorových listů nelze představit bez tohoto spolehlivého beka, který kromě defenzivních atributů oplývá i ofenzivními dovednostmi. Nyní kroutí v Torontu už jedenáctou sezonu a soudě podle toho, že v klubu má podepsanou smlouvu do roku 2030, mohl by jednou patřit k legendám Maple Leafs. Mistr světa z roku 2016 a nejlepší střelec mezi obránci v NHL v sezoně 2018/19 si v aktuálním ročníku přijde na deset milionů dolarů.

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 33 zápasů – 41 bodů (13+28)

Nejvýše

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 32 zápasů – 15 bodů (4+11)

Plat v sezoně 2023/24: 10,5 milionu dolarů Desetileté působení na Floridě zakončil kanadský útočník Jonathan Huberdeau fantastickou sezonou 2021/22, ve které v 80 zápasech nasbíral 115 bodů a nastřílel 30 gólů, takže si mohl vybírat z mnoha lukrativních nabídek. Nakonec zvolil tu, kterou předložilo Calgary a upsal se Flames až do roku 2031. V kanadském klubu si od nové posily hodně slibovali, za královský plat však zatím trojka draftu z roku 2011 neodvádí tolik, kolik se čekalo. 12 nejlepších hráčů v NHL narozených v roce 1993. Je mezi nimi i jeden Čech Kreativní forvard s nesmírně šikovnýma rukama a zároveň pracant k pohledání se ale zatím na severu kontinentu hledá. V premiérové sezoně v Calgary měl na kontě o šedesát bodů méně než v posledním ročníku na Floridě a v té aktuální se doslova trápí. V klubu se zřejmě modlí, aby našel svou někdejší formu a vynaložené finanční prostředky jim svými výkony vrátil. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 27 zápasů – 21 bodů (14+7)

Plat v sezoně 2023/24: 10,5 milionu dolarů V případě Bradyho Tkachuka nepadlo jablko daleko od stromu. Jeho otec Keith Tkachuk odehrál v NHL přes dvanáct set zápasů, jednou se stal nejlepším kanonýrem základní části soutěže a v St. Louis, Winnipegu a Arizoně ho považují za klubovou legendu. V dresu Coyotes si už dokonce nikdo nezahraje s číslem sedm, které nosil na dresu. Já na bráchu, brácha na mě. 26 sourozeneckých dvojic, jež se mohou v nové sezoně potkat na ledě v NHL Jeho syn Brady byl v draftu roku 2018 vybrán o devět pozic dříve než v roce 1990 jeho otec. Stejně jako jeho bratr Matt a otec Keith nemá daleko k tvrdým, někdy až podlým zákrokům. I on je však skvělým hráčem a podle mínění expertů má před sebou velmi slibnou budoucnost. Už nyní - ve 24 letech - nosí třetí sezonu na dresu kapitánské céčko. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 27 zápasů – 41 bodů (11+30)

Plat v sezoně 2023/24: 11 milionů dolarů „Nový Great One.“ Přesně tak mluvili hokejoví experti o Kanaďanovi Connorovi McDavidovi před draftem v roce 2015 a nadšeně ho přirovnávali k největší legendě světového hokeje. A opravdu - Gretzkymu vyrostl zdatný následovník. Nebýt toho, že kvůli zranění zmeškal polovinu své premiérové sezony (2015/16), nejspíš by dostal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka v NHL. Sám velký Wayne Gretzky prohlásil, že jde o nejlepšího hokejistu, který vstoupil do NHL v posledních 30 až 40 letech. Trumfy pro přečíslení. 10 hráčů z NHL, kteří od sezony 2013/14 nasbírali nejvíc bodů v přesilovkách Jen letmý pohled na jeho statistiky naznačuje, jak velký potenciál v něm dřímá. Dosud posbíral v 596 zápasech 891 bodů za 314 branek a 577 nahrávek a pětkrát se stal nejproduktivnějším hráčem soutěže. Přesilovky Edmontonu si bez jeho přítomnosti na ledě nelze představit. Třetinu všech bodů, které posbíral v základní části soutěže, zaznamenal právě při hře v početní výhodě. Foto: Profimedia.cz

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 29 zápasů – 15 bodů (7+8)

Plat v sezoně 2023/24: 11 milionů dolarů Na čtyřiatřicetiletém Kanaďanovi oceňují odborníci skvělé bruslení, agilitu, zdravou agresivitu a chladnou hlavu i v těch nejsvízelnějších situacích. Je snadné zůstat vzadu a hrát pozičně, ale nejsložitější rozhodnutí, jaké může obránce učinit, dělá v momentě, kdy se má rozhodnout, zda bude riskovat a podpoří útok. V předvídání toho správného okamžiku je Drew Doughty jedním nejlepších hráčů na světě. Právě on byl jedním z důvodů, proč Los Angeles Kings vyhráli v letech 2012 a 2014 Stanley Cup. Mládí vpřed! 7 hráčů, jimž není víc než 22 let, kteří by jednou mohli táhnout Los Angeles Kings Do NHL naskočil už v roce 2008 jako osmnáctiletý mladíček. Poté, co ve své druhé sezoně nasbíral 59 kanadských bodů, začali o něm experti mluvit jako o novém Ray Bourqueovi. V roce 2015 mu Norris Trophy pro nejlepšího obránce utekla jen o fous – v hlasování totiž skončil na druhém místě za Erikem Karlssonem. O rok později už byl ale na absolutním vrcholu. Podle statistických čísel je s průměrným časem kolem 26 minut na ledě za zápas nejvytíženějším hráčem posledních deseti sezon NHL. Vzhledem k věku se dá předpokládat, že si nadstandardní výkonnost ještě pár let může udržet, takže Norris Trophy může klidně vyhrát ještě znovu. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 33 zápasů – 35 bodů (14+21)

Plat v sezoně 2023/24: 11,25 milionu dolarů Když člověk přemýšlí o největších hvězdách Tampy Bay, okamžitě ho napadnou jména Nikity Kučerova, Stevena Stamkose či Andreje Vasilevského. Jenže mezi tyto osobnosti bezpochyby patří také sedmadvacetiletý Kanaďan Brayden Point. Specialisté na buly. 14 nejlepších hráčů na vhazování v historii juniorských šampionátů Sezona 2022/23 byla jeho životní. Nastřílel v ní 51 branek a posbíral 95 bodů. Po třech letech, ve kterých ho sužovaly nejrůznější zdravotní lapálie, byl naprosto fit a to se příznivě projevilo na jeho herní pohodě. Když po něm v roce 2014 sáhl floridský klub až ve třetím kole draftu, zřejmě nikdo nečekal, že se stane jedním z nejlepších hráčů z ročníku 1996 v NHL. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 28 zápasů – 26 bodů (10+16)

Plat v sezoně 2023/24: 11,5 milionu dolarů Roope Hintz je rodákem z Tampere a odchovancem místního Ilvesu, v jehož dresu už coby teenager naskočil do nejvyšší finské soutěže. Dvě sezony pak strávil v barvách IFK Helsinki a vedl si tak dobře, že neušel pozornosti skautů. V draftu v roce 2015 po něm sáhl ve druhém kole na konci páté desítky Dallas. Pastrňák a spol. Toto je 11 nejlepších hokejistů v NHL narozených v roce 1996 V zámoří si však musel cestu do týmu Stars v NHL tvrdě vybojovat ve farmářském celku. Nyní kroutí v Dallasu už šestou sezonu a je jednou z největších opor mužstva. Je to nesmírně kreativní hokejista se smrtícími ofenzivními instinkty. Velmi dobrý bruslař díky své rychlosti vypracuje řadu šancí. Má šikovné ruce a skvělou střelu. V texaském klubu dobře věděli, proč mu loni nabídli k podpisu lukrativní osmiletou smlouvu, která z něj dělá v aktuálním ročníku nejlépe placeného hráče týmu. Foto: Profimedia.cz

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 30 zápasů – 22 bodů (6+16)

Plat v sezoně 2023/24: 11,5 milionu dolarů Švédský obránce Erik Karlsson umí řídit hru, skvěle bruslí a je nesmírně kreativní. Během patnácti sezon v NHL nasbíral do statistik 783 kanadských bodů, k čemuž mu stačilo 950 zápasů. Na hráče, který má v popisu práce defenzívu, je to obdivuhodný výkon. V sezoně 2015/16 se stal Karlsson s 82 body vůbec nejproduktivnějším bekem soutěže a navázal tak dva předchozí ročníky, kdy se mu povedlo to samé. V minulé sezoně se dokonce dostal nad stobodovou hranici (101). Chára, Hossa, Michálek, Kubalík a další. Toto je 8 největších trejdů v historii Ottawy Senators Mnozí experti o něm tvrdí, že je jedním z nejlepších ofenzivních zadáků v NHL a čísla jim dávají za pravdu. Zcela po právu si letos ze slavnostního večera odnesl už potřetí Norris Trophy pro nejlepšího beka soutěže. Tu první vyhrál v roce 2012, nedlouho po 22. narozeninách, podruhé se z ní radoval o tři léta později. V Pittburghu si v současném ročníku vydělá víc než ofenzivní superhvězdy Sidney Crosby či Jevgenij Malkin. Foto: Profimedia.cz

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 31 zápasů – 25 bodů (1+24)

Plat v sezoně 2023/24: 12 milionů dolarů Zach Werenski je produktem americké národní hokejové akademie, takže si prošel reprezentačními výběry do 17, 18 a 20 let. Ze šampionátu sedmnáctek má doma zlato a k němu má bronzovou medaili z mistrovství světa juniorů. Je to typ moderního beka, který umí hrát poctivě dozadu, ale jakmile je to možné, vyráží podporovat ofenzívu. Protože je skvělým bruslařem, umí pokrýt velkou část kluziště. Kromě toho má potřebnou sílu a stabilitu, takže v soubojích u mantinelů mu může jen málokdo konkurovat. Zlatem vyvážení obránci. 6 nejlépe placených beků v aktuální sezoně NHL Na ledě působí klidně a vyrovnaně, nezmatkuje, dokáže se rychle zorientovat v každé situaci. Díky výjimečné předvídavosti a hokejové inteligenci je vždycky o krok napřed před svými protivníky. Patří mezi absolutně nejlepší ofenzivní beky na světě. Díky fyzickým dispozicím se nebojí hrát důrazně ve vlastním obranném pásmu, čistí prostor před gólmanem a je důrazný v rozích hřiště. Když se nechá útočník nachytat s hlavou dole, může očekávat tvrdý hit. Na minulou sezonu však nebude vzpomínat v dobrém. Odehrál v ní pouze 13 utkání a pak si vážně poranil rameno. Do konce ročníku už se na ledě neobjevil a pro mužstvo byla jeho absence obrovskou ztrátou. Werenski podepsal s Columbusem v roce 2021 nový šestiletý kontrakt a v aktuální sezoně díky němu inkasuje rovných 12 milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 28 zápasů – 30 bodů (11+19)

Plat v sezoně 2023/24: 12 milionů dolarů Nenechte se zmást jménem. Aleksander Barkov je sice synem bývalého sovětského hokejisty stejného jména, narodil se však v Tampere a kromě ruského má i finské občanství. Barkov je mimořádným talentem, jehož největší devizou je tvořivost, ale také urostlá postava. Měří 191 centimetrů a od puku ho jen tak neodstaví ani zkušení obránci. Pracháči. 5 evropských hráčů z NHL, kteří si v sezoně 2022/23 vydělali nejvíc peněz Dvojce draftu z roku 2013 je nyní 28 let a je v nejlepším hokejovém věku. Se dvěma kvalitními křídly po boku je nezastavitelným hráčem. V ročníku 2020/21 vyhrál J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka. Ve sbírce úspěchů má také stříbro z mistrovství světa, olympijský bronz a Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče v NHL. Foto: Profimedia.cz

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 20 zápasů – 21 bodů (3+18)

Plat v sezoně 2023/24: 12 milionů dolarů Z nenápadné hvězdičky vyrostla nápadná hvězda NHL. Tak by se dal stručně vylíčit příběh Adama Foxe. Americký obránce byl v roce 2016 draftován Calgary až z 66. místa ve třetím kole, ale Flames mu nikdy nedali šanci zahrát si v NHL. Mistr světa z juniorského šampionátu měl však štěstí. V roce 2018 koupila jeho hráčská práva Carolina a o rok později to samé udělali New York Rangers. V Madison Square Garden dostal Fox šanci, kterou dokázal využít. Prospal, Frolík, Fox a spol. 6 nejlepších hráčů v historii NHL, kteří se narodili 17. února Ve své nováčkovské sezoně zaznamenal 42 bodů (8+34) v 70 zápasech a od té doby je jasnou defenzivní jedničkou mužstva. Předloni vyhrál Norris Trophy pro nejlepšího zadáka NHL a po minulé byl mezi finalisty v této kategorii. Rangers si talentovaného borce smluvně pojistili až do roku 2029. Foto: Profimedia.cz

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 28 zápasů – 14 bodů (1+13)

Plat v sezoně 2023/24: 12,3 milionu dolarů Ve svých prvních dvou sezonách v NHL nashromáždil obránce Alex Pietrangelo 94 kanadských bodů. St. Louis si urostlého borce vybrali jako čtvrtého v draftu v roce 2008 zejména kvůli jeho fyzickým parametrům. K nim postupně přidával i zkušenosti, kterých má dnes - ve třiatřiceti letech - na rozdávání. Konzistentní stálice. 10 nejproduktivnějších beků v NHL z posledních 10 sezon Sezona 2018/19 se mu možná úplně nevydařila, co se týče produktivity, ale na jejím konci zvedl nad hlavu Stanley Cup, k němuž dovedl mužstvo jako kapitán. Je to vynikající bruslař s dobrou střelou a citem pro přihrávku. Nyní je v nejlepším hokejovém věku, takže průměrný roční plat ve výši 8,8 milionu dolarů je asi ideálním ohodnocením jeho schopností. Od ročníku 2020/21 je oporou Rytířů z Las Vegas, s nimiž před několika měsíci vyhrál svůj druhý Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 27 zápasů – 11 bodů (0+11)

Plat v sezoně 2023/24: 12,5 milionu dolarů Vítěz Stanley Cupu z let 2010, 2013 a 2015 neprožívá zrovna dobré období. V šesti posledních sezonách se tým probil jen jednou do play-off, a v té současné není v NHL horší celek. V Chicagu se rozhodli zcela přebudovat kádr a z toho nedávného nezůstal kámen na kameni. Nejvyšší plat v dresu Blackhawks nyní pobírá devětadvacetiletý americký zadák Seth Jones, který si v současném ročníku vydělá skoro třináct milionů dolarů. FOTO: Toto jsou Ice Girls! Sexy kočky, které v NHL baví nejen diváky Jones se stal v roce 2013 čtverkou draftu NHL. Dvojnásobný mistr světa do 18 let a zlatý šampion z juniorského mistrovství zatím rozdělil kariéru mezi Nashville, Columbus a Chicago, kde kroutí třetí sezonu. Jeho lukrativní smlouva vyprší až v roce 2030. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 30 zápasů – 27 bodů (10+17)

Plat v sezoně 2023/24: 12,5 milionu dolarů Šestadvacetiletý útočník Kirill Kaprizov byl ještě v sezoně 2019/20 klenotem moskevského CSKA. Než nabral směr NHL, vyhrál Gagarinův pohár a podílel se na zisku zlatých olympijských medailí v Jižní Koreji. Je to vynikající bruslař s tvořivými schopnostmi i dobrou střelou a čichem na góly. Navzdory nevysoké postavě (178 centimetrů) je na ledě nepřehlédnutelným hráčem. Nikdo však nečekal, že do nejlepší ligy na světě vlétne tak suverénně, jak to provedl. FOTO: Kdyby NHL otevřely cestu reklamám na dresech. Takhle to tam jednou může vypadat Jeho hbitost a obratné ruce, rychlost, hokejová inteligence – to vše ohromilo zámořské fanoušky a odborníky. V premiérové sezoně posbíral 51 bodů (27+24) v 55 zápasech, zaznamenal deset kladných bodů v +/- bodování a průměrně trávil na ledě přes 18 minut v každém utkání. Po zásluze získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka roku a následně podepsal pětiletý kontrakt, který z něho udělal jednoho z nejlépe placených mužů v NHL. V aktuálním ročníku si vydělá přes 12 milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 29 zápasů – 18 bodů (5+13)

Plat v sezoně 2023/24: 12,5 milionu dolarů Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin podepsal před sezonou 2008/09 třináctiletou smlouvu s Washingtonem. V klubu v době podpisu doufali, že by Ovečkin jednou mohl přivést Capitals ke Stanley Cupu, a to se v roce 2018 povedlo, takže peníze vynaložené na jeho mzdu se rozhodně vyplatily. Ovečkin byl v play-off k nezastavení a jeho touha po zisku cenné trofeje strhávala celý tým. Ve 24 zápasech posbíral 27 bodů za 15 branek a 12 nahrávek a zcela po zásluze získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. Bezesporu je už nyní jednou z největších postav v historii světového hokeje. Výjimeční! Jen těchto 6 Evropanů dosud získalo trofej pro nejužitečnějšího hráče play-off NHL O jeho kvalitách svědčí suché statistické údaje, které říkají, že si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Ovečkinův vstup do nejslavnější hokejové soutěže na světě byl impozantní. V roce 2006, tedy dva roky poté, co si ho v draftu jako prvního vybral Washington, se stal nejlepším nováčkem sezony. Během první stovky zápasů v NHL dokázal nastřílet 64 branek, což je víc, než se povedlo Gretzkymu, Lemieuxovi či Crosbymu. Ve stejném období nasbíral 128 bodů a ve statistikách za sebou nechal mimo jiné třeba Lindrose nebo Forsberga. Je jediným hráčem v historii, který byl jmenován do první pětky All-Star týmu v pěti prvních sezonách v NHL. Třikrát už vyhrál Hart Memorial Trophy a stal se teprve osmým hráčem v historii, jemuž se to podařilo. Jedenkrát byl oceněn Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování a devětkrát se stal držitelem Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Foto: Profimedia.cz

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 20 zápasů – 16 bodů (5+11)

Plat v sezoně 2023/24: 12,6 milionu dolarů V NHL bezpochyby nenajdete lepšího obránce narozeného v roce 1993, než je Kanaďan Dougie Hamilton. Třicetiletý borec byl draftován v roce 2011 jako devátý hráč v celkovém pořadí Bostonem a v dresu Bruins strávil první tři sezony v elitní zámořské lize. Následně pobyl tři roky v Calgary a stejně dlouho pak hájil barvy Caroliny. Předloni se nechal zlákat nabídkou lukrativní sedmileté smlouvy od Ďáblů z New Jersey a jejich barvy hájí už třetí sezonu. Ta minulá se pro něho stala z individuálního pohledu nejlepší v jeho kariéře. V 82 zápasech posbíral úctyhodných 74 bodů. FOTO: Podívejte se na dresy týmů v NHL před 29 lety a nyní. Vypadají teď lépe, či hůř? Téměř dvoumetrový a přes metrák vážící zadák však nehraje nijak přehnaně fyzicky a agresivně. Je mimořádně pohyblivý, obratný, má skvělou výdrž a na ledě hýří kreativitou. Tyto vlastnosti a schopnosti oceňuje v aktuální sezoně newyorský klub téměř 13 miliony dolary a z Hamiltona tak dělá nejlépe placeného beka v soutěži. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 30 zápasů – 43 bodů (19+24)

Plat v sezoně 2023/24: 13 milionů dolarů David Pastrňák se díky smlouvě, kterou podepsal v roce 2017, dostal mezi nejlépe placené hráče Bostonu. Tento kontrakt vypršel sedmadvacetiletému forvardovi letos v létě a zároveň mu začala běžet nová, značně vylepšená smlouva, která z něho udělala jednoho z největších boháčů v NHL. Když byli na začátku kariéry. Jak si na juniorských šampionátech vedli Jágr, Hašek, Pastrňák a další Češi? Český hokejista se vyprofiloval v jednu z hvězd elitní zámořské ligy a patří k nejlepším střelcům soutěže. Vzhledem k tomu bylo přirozené, že mu Bruins nabídli osmiletou smlouvu, která mu hned v první sezoně svého plnění zajistí 13 milionů dolarů. Celková hodnota kontraktu, který vyprší v roce 2031, činí 90 milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 32 zápasů – 48 bodů (14+34)

Plat v sezoně 2023/24: 16,5 milionu dolarů Nathan MacKinnon se stal v roce 2013 jedničkou draftu a hned ve své premiérové sezoně v NHL dokázal, proč si ho Colorado vybralo jako prvního v pořadí. Odehrál všech 82 zápasů, zaznamenal 63 bodů a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. 15 posledních nekanadských jedniček draftů NHL. Jsou mezi nimi dva Češi i Slovák Experti očekávali, že jeho výkonnostní růst bude pokračovat, ale Colorado pak zažívalo bídné časy a MacKinnona nebylo moc vidět. V ročníku 2017/18 se však Avalanche konečně zmátořili a kanadský forvard na tom měl lví podíl. V 74 zápasech posbíral 97 bodů za 39 branek a 58 asistencí a rázem se z něho stala jedna z nejzářivějších hvězd ligy. V další sezoně se dostal na 99 bodů a loni přivedl mužstvo ke Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz