Pracháči. 6 evropských hráčů z NHL, kteří si v sezoně 2024/25 vydělali nejvíc peněz

Kromě ofenzivních kvalit umí i dobře bránit a podává neuvěřitelně konzistentní výkony. Je to rozený vůdce, který dokáže diktovat tempo hry. Manažeři Hurricanes dobře vědí, jaký poklad v něm mají, a tak není divu, že přemýšleli, jak ho v klubu udržet co nejdéle. Ještě než mu loni v létě vypršel pětiletý kontrakt, který mu zajišťoval průměrnou roční gáži ve výši téměř osmi a půl milionu dolarů, dali mu k podpisu předloni v červenci lukrativní osmiletý kontrakt, který ho v klubu může udržet až do roku 2032, s průměrným platem téměř deseti milionů dolarů za sezonu.

Přestože to není superobr (měří 190 centimetrů), neuhne v žádném osobním souboji a při hře jeden na jednoho je většinou úspěšný. Už v sedmnácti letech byl členem švédského výběru na olympijských hrách v Jižní Koreji. Na mistrovství světa juniorů v roce 2018 pomohl reprezentaci Tre Kronor ke stříbrným medailím, dostal se do All-Star týmu turnaje a byl vyhlášen nejlepším obráncem šampionátu. V Buffalu odehrál už sedm sezon, je bezpochyby největší hvězdou Sabres a zároveň také nejlépe placeným bekem v NHL. V uplynulé sezoně mu přistálo na účtu 13 milionů dolarů.

1. Elias Petterson (Švédsko, Vancouver Canucks) – 14,5 milionu dolarů

Věk: 26 let

Bilance v sezoně 2024/25: 64 zápasů – 45 bodů (15+30)

Nejvýše postaveným švédským hokejistou v draftu v roce 2017 se stál útočník Elias Pettersson. A to tento chytrý a agilní hokejista neodehrál do té doby jediné utkání v nejvyšší soutěži mezi dospělými. Odchovanec klubu Timra oblékal jeho dres až do konce sezony 2016/17 a válel ve druhé švédské lize. Tam se mu ale opravdu dařilo. Ve 43 zápasech nasbíral do statistik 41 bodů za 19 gólů a s 22 asistencemi se stal nejlépe nahrávajícím juniorem v historii této soutěže.

Po draftu, v němž si ho jako pátého v pořadí vybral Vancouver, přestoupil do klubu Växjö Lakers a hrál první švédskou ligu. V premiérové sezoně mezi elitou odehrál 44 utkání, nastřílel 24 branek a k nim přidal 32 nahrávek. Stal se nejlepším juniorem soutěže, vyhrál +/- bodování, pomohl mužstvu k mistrovskému titulu, byl nejlepším útočníkem sezony i nejužitečnějším hráčem. A to ještě pomohl švédské dvacítce ke stříbru na juniorském šampionátu a podílel se na obhajobě zlata reprezentace Tre Kronor na mistrovství světa dospělých.

Pettersson je nejen skvělý ve hře dopředu, ale umí si báječně plnit i defenzivní povinnosti. Nechybí mu rychlost, akcelerace a především houževnatost. Žádný puk pro něho není ztracený a je radost sledovat, jak se dokáže v každém utkání vybičovat k úžasným výkonům. V premiérové sezoně v NHL získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy. V létě roku 2021 prodloužil ve Vancouveru kontrakt o tři roky a loni pak o dalších osm sezon. V sezoně 2024/25 z něj tato smlouva dělala se 14,5 miliony dolarů nejlépe placeného Evropana v NHL.

