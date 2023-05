Pracháči. 5 evropských hráčů z NHL, kteří si v sezoně 2022/23 vydělali nejvíc peněz

2. – 4. Erik Karlsson (Švédsko, San Jose Sharks) – 12 milionů dolarů

Obránce Erik Karlsson umí řídit hru, skvěle bruslí a je nesmírně kreativní. Během prvních tří sezon v NHL nasbíral 149 kanadských bodů. Jen jeden švédský bek měl v minulosti tak famózní nástup do soutěže – Nicklas Lidström. Víc asi není třeba dodávat.

Karlsson patří dlouhodobě mezi nejproduktivnější beky soutěže. Dvakrát už získal Norris Trophy pro nejlepšího zadáka v NHL. Experti tvrdí, že je jedním z nejúžasnějších ofenzivních obránců v lize a čísla jim dávají za pravdu. Před ročníkem 2018/19 se po devíti letech, z nichž čtyři poslední zastával funkci kapitána, rozloučil s Ottawou a zamířil do San Jose, v jehož dresu odehrál už pátou sezonu. A i když to z pohledu Sharks nebyl povedený ročník, po individuální stránce si ji Karlsson zapíše do životopisu zlatým písmem. Poprvé v kariéře totiž překonal stobodovou hranici (25+76). Že to dokázal ve věku 32 let je prostě fantastické a těžko si představit, že by za pár týdnů nezvedl nad hlavu svou třetí Norris Trophy.

