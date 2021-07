Pracháči! 5 evropských hokejistů, kteří si v nadcházející sezoně NHL vydělají nejvíc peněz

Hokejisté z Evropy už dávno nejsou v NHL jen do počtu. Borci ze starého kontinentu zastávají v zámořských týmech důležité role, a často jsou za ně královsky placeni. Jména pěti nejlépe vydělávajících evropských hráčů v příštím ročníku NHL najdete v následujících kapitolách. Tento žebříček se může do startu sezony ještě změnit.

V další sezoně dostal šancí ještě víc a odchytal 24 střetnutí. S úspěšností zákroků 91 % a průměrem 2,76 inkasovaných gólů na zápas se rozhodně ukázal v dobrém světle, i tak ale mnohé fanoušky překvapilo, když v sezoně 2016/17 vystrnadil z branky Bena Bishopa a zaujal post gólmanské jedničky. Nyní už je nejzářivější brankářskou hvězdou v NHL. V ročníku 2018/19 získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže a loni i letos přivedl Tampu Bay ke Stanley Cupu. Vasilevskij si v uplynulém ročníku vydělal 12 milionů dolarů, v tom příštím to bude o jeden milion méně a bude druhým nejlépe placeným brankářem v NHL.

Jako superhvězda podepsal v roce 2018 lukrativní sedmiletou smlouvu na Floridě, kde věřili, že si na dlouhou dobu zajistili jistotu a kvalitu mezi tyčemi. První dvě sezony v dresu Panthers ale ukázaly, že výkonnost ruského gólmana jde setrvale dolů a na báječné časy z Columbusu může jen vzpomínat. Manažeři teď mají z jeho kontraktu jistě mnohem hlubší vrásky na čele, než ve chvíli, kdy Bobrovského přivedli do klubu.

Bobrovskij je jedním z hráčů, který nikdy neprošel draftem. Flyers ukořistili talentovaného brankáře z Metallurgu Novokuzněck, v jehož dresu zářil v KHL. Mladý Rus hned v prvním ročníku v NHL odchytal 54 zápasů a byl jedničkou mezi tyčemi, ale vyřazovací boje se mu moc nepovedly. V dalším roce kleslo jeho vytížení na polovinu a po sezoně byl vyměněn za tři výběry v draftu do Columbusu. V novém působišti se Bobrovského talent rozzářil naplno a stal je jednou z největších hvězd v zámořských brankovištích.

Když Sergej Bobrovskij získal v roce 2013 v dresu Columbusu Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře soutěže, museli si asi manažeři Philadelphie rvát vlasy z hlavy. A když to samé zvládl ještě o čtyři léta později, asi jen smutně kroutili holými lebkami, jak mohli dopustit, aby v roce 2012 odešel z klubu.

3. – 4. Nikita Kučerov (Rusko, Tampa Bay Lightning) – 12 milionů dolarů

Ruský útočník Tampy Bay LIghtning Nikita Kučerov už získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL i Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu a Ted Lindsay Award. A také dvakrát pomohl vybojovat Bleskům Stanley Cup. Osmadvacetiletý borec patří už několik let k nejzářivějším hvězdám elitní zámořské ligy.

Ve floridském klubu dobře věděli, že osmiletá smlouva, která mu až do roku 2027 zajistí průměrný roční příjem ve výši 9,5 milionu dolarů, je skvělou investicí do budoucnosti. V nadcházející sezoně mu přistane na účtu 12 milionů dolarů a nejspíše to budou opět velmi dobře vynaložené peníze.

Foto: Profimedia.cz