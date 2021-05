Pozor na ně! Toto je 5 talentovaných mladých gólmanů do 23 let, z nichž rostou velké hvězdy

I když fotbaloví brankáři mají obecně delší životnost než útočníci, i oni jednou vyklidí místo mladým dravcům. Na evropských trávnících poskakuje mezi tyčemi dost hráčů, kteří brzy nahradí současné gólmanské superhvězdy. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete pět borců do 23 let, ze kterých rostou mimořádné brankářské osobnosti.

Andrij Lunin (Real Madrid) - 22 let Možná ani mnozí fanoušci Realu Madrid nevědí, že v klubu působí brankář Andrij Lunin. Dvaadvacetiletý Ukrajinec přišel na Santiago Bernabeu v roce 2018 z Luhansku a Bílý balet za tehdy sedmnáctiletého mladíka zaplatil osm a půl milionu eur, což dost výmluvně vypovídá o jeho potenciálu. Od té doby už byl na hostování ve třech klubech, v Realu ale odchytal jen jediné utkání v národním poháru. Lunin prošel všemi ukrajinskými mládežnickými výběry a na kontě má už šest startů v seniorské reprezentaci. Foto: Profimedia.cz

Diogo Costa (FC Porto) - 21 let Jeden z největších brankářských talentů své generace. Tak hovoří experti o jednadvacetiletém Portugalci Diogovi Costovi. Odchovanec Porta, v jehož dresu už nastoupil také v prvním týmu mezi dospělými, má v sobě mimořádný potenciál. Před pár týdny odchytal ve skupinové fázi mistrovství Evropy do 21 let tří utkání, dvakrát zaznamenal čisté konto a pomohl národnímu celku k postupu z prvního místa do čtvrtfinále, v němž se na konci května utká Portugalsko s Itálií. Podle portálu TransferMarkt jeho aktuální tržní cena činí šest milionů eur a stále roste. Foto: Profimedia.cz

Alban Lafont (hostování z Fiorentiny v Nantes) – 22 let Že vám jméno tohoto francouzského mladíka nic neříká? Tak si jej zapamatujte, protože za pár let může být Alban Lafont světovou brankářskou hvězdou a hájit branku některého z evropských velkoklubů. Momentálně – ve 22 letech – už pátou sezonu pravidelně chytá v Ligue 1. V nejvyšší francouzské soutěži nastoupil poprvé v dresu Toulouse v listopadu roku 2015, když mu bylo 16 let a 310 dní, čímž se stal nejmladším gólmanem v historii ligy. Ve svém premiérovém ročníku odchytal 24 zápasů – z toho osmkrát s čistým kontem - a významnou měrou pomohl mužstvu k udržení mezi francouzskou elitou. Do sezony 2015/16 už nastoupil jako nezpochybnitelná jednička a v brance byl během všech 36 ligových utkání. V létě roku 2018 přestoupil za sedm milionů eur do Fiorentiny a odchytal celou sezonu jako jednička. Před dalším ročníkem zamířil na hostování do Nantes, kde je nyní druhým rokem. „Je to chytrý brankář, který umí skvěle číst hru. Navzdory mladému věku působí jistě a dodává mužstvu obrovskou sebedůvěru,“ řekl o něm bývalý gólman Lyonu Gregory Coupet. Kolem talentovaného mladíka krouží už nějaký čas jako supi skauti z nejbohatších evropských klubů a možná je jen otázkou času, než zamíří na nějakou slavnější adresu. Foto: Profimedia.cz

Mile Svilar (Benfica Lisabon) – 21 let Belgičan se srbskými kořeny Mile Svilar je produktem vyhlášené akademie Anderlechtu. V dresu bruselského klubu se však debutu mezi seniory nedočkal, ale poté, co v létě roku 2017 (navzdory nelibosti manažerů mateřského oddílu) přestoupil do Benfiky Lisabon, už si zachytal v nejvyšší portugalské soutěži. Při své premiéře se stal nejmladším hráčem v dějinách klubu, který nastoupil v lize a nedlouho poté pokořil i rekord Ikera Casillase, když se stal nejmladším gólmanem, jenž chytal v Lize mistrů. Ve střetnutí Champions League dokonce chytil na Old Trafford penaltu Anthonyho Martiala z Manchesteru United. Brankářská elita. Podívejte se na 21 nejdražších fotbalových gólmanů všech dob Jeho styl charakterizuje odvaha, s níž se vrhá proti míčům, vybíhá či rozehrává. S tím také souvisejí chyby, jichž se z nedostatku zkušeností zatím dopouští, ale to je jen daň za vyzrávání. Podle expertů může mít před sebou velkou budoucnost. Zatím vyzrává v rezervním týmu. Foto: Profimedia.cz