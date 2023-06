Povedené sezony. 8 hokejistů Sparty, kteří se stali nejproduktivnějšími hráči extraligy

Před rokem zatím naposled stanul na vrcholu žebříčku nejproduktivnějších extraligových hráčů někdo ze Sparty. V minulosti hokejisté pražského celku kanadské bodování nejvyšší soutěže ovládali celkem pravidelně. Jména všech borců tohoto klubu, kterým se to dosud povedlo, najdete v následujících kapitolách.

David Výborný (1998/99) – 70 bodů

Rok po Romanu Horákovi ovládl kanadské bodování David Moravec z Vítkovic, poté se vrátil na špici sezonní tabulky produktivity sparťanský zástupce. Tentokrát to byl David Výborný, který dal 24 branek a přidal 46 asistencí. Rok nato vybojoval svůj jediný extraligový titul a následně zamířil do Columbusu. Pětinásobný mistr světa se do Sparty ještě vrátil, tak produktivní sezonu už ale nezažil.

