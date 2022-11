Povedené nákupy. 5 letních plzeňských přestupů, které se Viktorce náramně povedly

Stoperskou jedničkou Slavie je stále Lukáš Hejda, vedle něhož nejčastěji nastupuje Luděk Pernica. Ale pozor, o šanci se stále hlasitěji hlásí i Mohamed Tijani. Pětadvacetiletý bek, jenž do Viktorky přišel před sezonou ze Slavie (naposledy však hostoval v Teplicích), ukazuje velmi zajímavý potenciál. Pokud vydrží zdravý, může to dotáhnout daleko.

Po příchodu do Plzně jej téměř nikdo neznal, Erik Jirka se krátce rozkoukával a v posledních týdnech už ukazuje, co všechno dokáže. Slovenský záložník hraje hodně rychle, s míčem si rozumí, jdou mu kličky, má tah na bránu. Pětadvacetiletý Jirka, který přišel ze španělského Ovieda, může Plzni ještě hodně pomoct.

Adam Vlkanova

V létě se okolo něj strhl pořádný boj. Zdálo se, že Adam Vlkanova odejde do Slavie, sezonu ale rozehrál v Hradci Králové, odkud na startu ročníku přestoupil do Plzně. Ve Viktorce se ihned postavil do základní sestavy a stal se jedním z klíčových hráčů družiny trenéra Michala Bílka. Osmadvacetiletý ofenzivně laděný záložník se dostal i do reprezentace.

Foto: Profimedia.cz