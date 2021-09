„Poturčenci“ ze středu Evropy. 3 čeští fotbalisté, kteří působí v turecké Süper Lig

Michal Trávník (Kasimpasa)

Slovácko, Jablonec, Sparta - tak vypadala mezi lety 2012 až 2021 ligová cesta záložníka Michala Trávníka. V sezoně 2018/19 dal v dresu Jablonce deset branek a přidal stejný počet asistencí a na přestupovém trhu byl o jeho podpis velký zájem. Sledovaly ho kluby z Anglie, Německa nebo Ruska, on ale nakonec zamířil za třicet milionů korun do Sparty. Jenže na Letné na výkony ze severu Čech nenavázal, v lize nedal během dvou let ani jeden gól a letos v létě ze Sparty odešel hostovat do Turecka, konkrétně do Kasimpasy.

Foto: Profimedia.cz