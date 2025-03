Potřebuje Slavia Šulce? 7 hráčů, kteří v Edenu mohou naskočit na „jeho“ pozici

Čtyřiadvacetiletý reprezentant by mohl odejít do zahraničí, zdá se ale, že Viktorka zatím žádnou nabídku nedostala. Skončí nakonec ve Slavii? A potřebují ho sešívaní vůbec? Jména sedmi hráčů, kteří v Edenu mohou nastoupit na „jeho“ pozici desítky, najdete v následujících kapitolách.

Ondřej Lingr

Za „normálních“ okolností by patřil k lídrům, oporám. Místo v sestavě by se pro něj našlo. Jenže Ondřej Lingr po návratu z Feyenoordu nezáří. Neprotlačil se do základu a navíc není produktivní. Právě produktivita ho přitom před odchodem do Rotterdamu tolik zdobila. Je otázkou, co se bude s drahou posilou po sezoně dít, pokud se ovšem dostane do předešlé pohody, ještě může dokázat velké věci.

Foto: Profimedia.cz