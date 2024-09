Potkali se na stejné adrese. Tři bývalí hráči Sparty a Slavie v tureckém Rizesporu

Část 1 / 4



Turecká soutěž byla pro české fotbalisty (i pro hráče z české ligy) vždy lákavá. Před pár dny do Turecka zamířil Antonín Barák, jenž posílil Kasimpasu. Zajímavá situace nastala i v Rizesporu, ve kterém se sešli tři hráči, kteří ještě nedávno oblékali dres pražské Sparty, respektive Slavie. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 4 Casper Höjer Devětadvacetiletý dánský bek přišel do Sparty v létě roku 2021 z Aarhusu. Casper Höjer měl být velkou posilou, jenže výkony nepřesvědčil, navíc jej trápily i zdravotní problémy. Pevný flek v sestavě si nezískal a loni v létě zamířil do Rizesporu. V Turecku nastupuje pravidelně, v tomto ročníku zatím zasáhl do čtyř ligových zápasů a připsal si dvě asistence. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pokračování 3 / 4 Martin Minčev Byla to podivná investice. Bulharský reprezentační útočník dorazil do Sparty v srpnu roku 2020 za více než 50 milionů korun, dlouho ale nedostal pořádnou šanci. Poté sice ukázal několik záblesků, dal i pár branek, stabilní místo ale neměl. Za Spartu v lize odehrál 70 zápasů a dal deset gólů, před rokem pak odešel do Rizesporu. V Turecku se třiadvacetiletý Martin Minčev příliš neprosazuje. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Pokračování 4 / 4 Václav Jurečka V ročníku 2021/22 dal ve Slovácku 17 branek a poté odešel do Slavie. V první sezoně v pražském celku dal 20 gólů, loni jich přidal 19. Dvakrát po sobě se stal nejlepším střelcem ligy, přesto s ním už trenérský štáb sešívaných nepočítal. Došlo tak k tomu, co se čekalo, a třicetiletý Václav Jurečka v září odešel do zahraničí. Jeho novým působištěm je Rizespor. Foto: Profimedia.cz