Potenciální posily. 3 kvalitní fotbalisté, kteří by v létě mohli přestoupit do Atlétika Madrid

Ve španělském tisku, ale nejen tam, se už objevují informace a spekulace o tom, kdo by mohl v letním přestupovém období posílit aktuálně třetí tým španělské La Ligy – Atlético Madrid. V souvislosti s příchody do klubu se skloňují tři jména. O které fotbalisty se jedná, na to odpovídají následující kapitoly.