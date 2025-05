Potenciální posily. 14 fotbalistů, o kterých se píše v souvislosti s přestupem do Atlétika Madrid

Část 1 / 15



Argentinský reprezentant a mistr světa Ángel Correa se už dohodl na smlouvě s mexickým klubem Tigres a za pár týdnů zmizí z Atlétika Madrid bezpochyby i další hráči. Ve španělském tisku, ale nejen tam, se už ale objevují informace a spekulace o tom, kdo by mohl v letním přestupovém období posílit aktuálně třetí tým španělské La Ligy. V souvislosti s příchody do klubu se skloňuje více než desítka jmen. O které fotbalisty se jedná, na to odpovídají následující kapitoly.

Jesse Derry (Crystal Palace) – 17 let Sázka na budoucnost. Tak by dal nazvat záměr Atlétika pojistit si další zázračné dítě anglického fotbalu – sedmnáctiletého Jesseho Derryho z Crystal Palace. Mládežnický reprezentant Albionu nastupuje na pravém křídle, ale může zaskočit i na opačné straně hřiště. Madridský klub však bude muset svést o podpis talentovaného teenagera tvrdý boj, protože v řadě zájemců stojí giganti v podobě Juventusu, Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain, ale také oba nejslavnější skotské oddíly – Rangers a Celtic.

Guéla Doué (Racing Štrasburk) – 22 let Dvaadvacetiletý obránce Guéla Doué je odchovancem francouzského Rennes, rodák z Angers však reprezentuje Pobřeží slonoviny. Loni v létě přestoupil za šest milionů eur do Štrasburku, kde se okamžitě zařadil k oporám mužstva a jeho cena vyskočila během několika měsíců na dvojnásobek. V Ligue 1 odehrál v aktuálním ročníku 31 utkání, dal jeden gól a k němu přidal asistenci. Že si Racing (velmi pravděpodobně) zahraje v příštím sezoně v evropských pohárech, je i zásluhou jeho výborných výkonů, které nezůstaly v Evropě nepovšimnuty. Dotaz na možný přestup výborného dribléra v polovině dubna vznesli zástupci Atlétika Madrid. Od té doby však neproběhly žádné další kroky, které by k transferu směřovaly.

Thomas Partey (Arsenal) – 31 let Ghanský reprezentační záložník Thomas Partey byl vytouženou posilou Arsenalu. O jeho možném přestupu z Atletika Madrid se psalo dlouhé měsíce a realitou se stal na začátku října v roce 2020. Londýnský klub za něj poslal do Španělska 50 milionů eur a hráč podepsal na Emirates pětiletý kontrakt. 5 nejlépe placených hráčů Arsenalu v aktuální sezoně. Berou (v přepočtu) aspoň 6 milionů korun týdně Zpočátku podával poměrně rozpačité výkony, ale postupem času začal předvádět to, co se od něho čekalo. Jenže jeho působení na ostrovech provází velké množství zdravotních problémů. Od příchodu do klubu zmeškal 81 utkání a byl 421 dní mimo hru. To je poměrně hodně na to, že je s částkou 200 tisíc liber týdně pátým nejlépe placeným hráčem týmu. V současném ročníku se ale drží a odehrál 33 ligových utkání, ve kterých dal čtyři góly a na dva nahrával. Smlouva mu vyprší na konci června a pak by se mohl podle deníku Marca vrátit zadarmo jako volný hráč zpátky do Atlétika.

Franco Mastantuono (CA River Plate) – 17 let Nový Lionel Messi? To asi ne, ofenzivní záložník či útočník Franco Mastantuone však v sobě skrývá mimořádný potenciál. V sedmnácti letech má podle portálu TransferMarkt hodnotu 15 milionů eur, ale jeho cena je reálně více než dvojnásobná, protože výstupní klauzule hovoří o částce 40 milionů eur. Fronta zájemců o jeho podpis je dlouhá jako týden před výplatou. Argentinského mládežnického reprezentanta, který je produktem klubu River Plate, chtějí nejen oba španělští giganti, Barcelona a Real Madrid, ale také Atlétiko Madrid, oba milánské i manchesterské velkokluby, Chelsea a Paris Saint-Germain. V tuto chvíli to vypadá, že největší šanci na jeho autogram má Barcelona s Interem, ale ani Atlético není bez šance.

Yangel Herrera (Girona) – 27 let Spoluhráč Ladislava Krejčího, sedmadvacetiletý záložník Yangel Herrera, je jedním z pokladů v kádru španělské Girony. Jeho výkony zaujaly několik špičkových klubů. Kromě Newcastlu United a Nottinghamu Forest je venezuelský reprezentant v hledáčku Atlétika Madrid. Kreativní, dynamický, takticky vyspělý a fyzicky velmi dobře disponovaný středopolař přišel na Pyrenejský poloostrov předloni v létě za pět milionů eur z Manchesteru City, kde se však nedokázal prosadit. V Gironě má podepsaný kontrakt do roku 2027 a jeho současná cena se pohybuje kolem 20 milionů eur.

Antony (hostování z Manchesteru United v Realu Betis) – 25 let Koupíte pozdě, koupíte draho. Ajax na to šel v létě roku 2022 mazaně. V holandském klubu dobře věděli, jak moc na Old Trafford touží po brazilském útočníkovi Antonym, a tak šikovně a chytře lavírovali, až nakonec vyinkasovali od Manchesteru United těsně před uzavřením přestupního termínu 95 milionů eur, takže skoro třikrát přeplatili tehdejší předpokládanou tržní cenu hráče, jak ji uváděl renomovaný portál TransferMarkt. Anglický klub si mladého kanárka smluvně pojistil až do roku 2027, ale následně toho manažeři litovali. Předloni byl Antony totiž obviněn z napadení několika žen, takže byl asi na měsíc vyřazen z kádru. A když se pak vrátil na hřiště, nepodával výkony, které se od něho očekávaly. Podle portálu TransferMarkt spadla jeho tržní cena o více než dvě třetiny dolů. 8 slavných výher Liverpoolu nad Manchesterem United v Premier League. Přidají Reds v nové sezoně další? Protože byl Antony jen stínem hráče, jakým býval v Ajaxu, a vypadalo to, že se stane jedním z největších přestupových propadáků v dějinách Manchesteru United, poslali jej z anglického klubu letos v lednu na hostování do Realu Betis, kde jeho talent opět začíná zářit, a to dokonce tak, že ve španělském klubu mimořádně chtějí, aby se zapůjčení změnilo v přestup. O Antonyho však podle portálu El Chiringuito hodně stojí také konkurenční Atlético. A protože si madridský klub zahraje v příštím ročníku v Lize mistrů, má slušnou šanci, že podpis šikovného forvarda získá. Manchester United za něj požaduje 40 až 50 milionů eur.

Fábio Silva (hostování z Wolverhamptonu v Las Palmas) – 22 let Mnohým fotbalovým odborníkům i fanouškům v létě roku 2020 spadla čelist, když viděli, za jaký balík koupil Wolverhampton portugalského útočníka Fábia Silvu. Tehdy osmnáctiletý mladík měl v tu chvíli zkušenosti z nejvyšší soutěže, v níž pomohl Portu ve 12 zápasech k mistrovskému titulu, v dobrém světle se prezentoval také v mládežnické Lize mistrů. Přesto částka 40 milionů eur byla zřejmě značně nadsazená a více než třikrát překonala tehdejší odhady tržní ceny talentovaného hráče. Velké prachy za puberťáky. 8 nejdražších teenagerů v historii anglické Premier League Od přestupu na britské ostrovy už byl vyexpedován čtyřikrát na hostování - nejdříve do Anderlechtu, pak do PSV, posléze si zahrál za glasgowské Rangers a nyní je zapůjčen do Las Palmas. Výkonnostní růst nadaného forvarda se v minulých letech poněkud zadrhl, ale nyní to vypadá, že jeho hvězda zase stoupá vzhůru. Podle zpráv ze španělského i britského tisku Silva v létě opustí Wolverhampton a zamíří za novou výzvou. Zájem o něj projevují tři kluby z německé Bundesligy, Wolfsburg, Stuttgart a Frankfurt, ale také Atlético Madrid. Současná hodnota dvaadvacetiletého borce se pohybuje kolem 20 milionů eur.

Cristhian Mosquera (Valencia) – 20 let Cristhian Mosquera je synem kolumbijských rodičů, ale narozený ve Španělsku, které už od 14 let reprezentuje ve všech mládežnických výběrech. Hned, jakmile to bylo právně možné, Valencia s ním podepsala smlouvu. Aktuální kontrakt ho váže ke klubu do roku 2026. Mosquera už v 17 letech pravidelně trénoval s prvním týmem, a když si v roce 2022 odbyl premiéru v La Lize v utkání proti Seville (1:1), stal se čtvrtým nejmladším hráčem klubu v historii španělské nejvyšší soutěže. Velkou předností urostlého borce jsou jeho fyzické dispozice – i se 191 centimetry výšky je neobyčejně rychlý a obratný, a je technicky na výši. Je silný v hlavičkových soubojích a překvapivě takticky vyspělý. Ve Valencii je pilířem defenzívy a není divu, že po jeho podpisu na smlouvě pase konkurence. Zájem měl Paris Saint-Germain, ale s velkou pravděpodobností se v létě přesune do Atlétika Madrid za cenu kolem 30 milionů eur.

Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) – 27 let Podle deníku The Times se Atlético intenzívně zajímá o uruguayského záložníka Rodriga Bentancura z Tottenhamu. Spurs koupili aktuálně sedmadvacetiletého borce v roce 2022 z Juventusu za 19 milionů eur. Od té doby jeho cena stoupla a momentálně činí asi 30 milionů eur, které je kromě madridského klubu ochotna zaplatit také Barcelona. Bentancur má v Londýně podepsaný kontrakt do roku 2026. V aktuálním ročníku odehrál v Premier League 24 střetnutí a dal dva góly, dalších dvanáct utkání zvládl v Evropské lize.

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) – 27 let Francouzský forvard Jean-Philippe Mateta už třetím rokem válí v Premier League, kam přestoupil v lednu 2022 z německé Mohuče za 11 milionů eur. Nyní je jeho cena podle portálu TransferMarkt skoro třikrát vyšší. Není divu – je totiž tahounem Crystal Palace a v 35 ligových utkáních v této sezoně nastřílel 14 branek, k nimž přidal dvě asistence. Slavná jména i sázky na budoucnost. 12 hráčů, o nichž se píše v souvislosti s přestupem do Manchesteru United O jeho podpis hodně stojí Atlético Madrid, ale situaci kolem potenciálního přesunu monitoruje také Manchester United a Nottingham Forest. Píše o tom web Sky Sports s poukazem na to, že největší šanci na jeho podpis mají Red Devils. Matetova smlouva v londýnském klubu je platná do konce ročníku 2025/26.

Alan Varela (FC Porto) – 23 let Argentinec Alan Varela se stal jednou z velkých osobností portugalské ligy. Třiadvacetiletý záložník, který na Pyrenejský poloostrov přišel v roce 2023 za osm milionů eur z klubu Boca Juniors, má v Portu podepsanou smlouvu do roku 2028, ale není vyloučeno, že ještě než skončí, přesune se jinam. Nabízí se totiž možnost odchodu do Španělska, kde o skvělého nahrávače a vždy dokonale koncentrovaného borce mimořádně stojí jeho krajan Diego Simeone – kouč Atlétika Madrid.

Alejandro Garnacho (Manchester United) – 20 let Mohl by se v létě uskutečnit velký

Pokračování 14 / 15 Darwin Núňez (Liverpool) – 25 let Dvacet gólů, 11 asistencí, deset žlutých a jedna červená karta – během prvních dvou sezon na Anfield Road toho stihl uruguayský útočník Darwin Núňez ukázat dost. V ročníku 2021/22 byl v dresu Benfiky Lisabon postrachem portugalské ligy, když v 28 zápasech nasázel soupeřům 26 branek, takže o jeho služby měly zájem velkokluby z celé Evropy. Aktuálně pětadvacetiletý borec se upsal před třemi lety Liverpoolu, který za talentovaného forvarda zaplatil 85 milionů eur. Podepsal smlouvu do roku 2028 a týdně si přijde na 140 tisíc liber týdně. Reds v jeho osobě získali jednoho z největších rychlíků v lize. To by byl tým! Od roku 2010 získala Benfica Lisabon za prodej hráčů skoro 30 miliard korun Jenže často býval kritizován za to, že zahazoval spoustu vyložených šancí. Podle britského tisku zřejmě zcela nezapadl do plánů kouče Arneho Slota, který jej posílá na hřiště převážně jen jako střídajícího hráče. Jeho herní vytížení by mohl vyřešit přestup, a ten doslova visí ve vzduchu. Liverpool hodlá za jeho prodej utržit 40 až 45 milionů eur a velmi reálně vypadá odchod do Atlétika Madrid. Zájem má ale také argentinský klub River Plate a saúdskoarabský Al-Hilal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 15 Cristian Romero (Tottenham Hotspur) – 27 let Argentinský stoper Cristian Romero zamířil do Evropy už ve 20 letech, kdy se upsal Janovu. V roce 2019 ho koupil za 31,5 milionu eur Juventus, jenže v dresu Staré dámy neodehrál jediné utkání. Nejdříve byl na hostování v Janově a posléze v Atalantě, kam v létě roku 2021 přestoupil za 17 milionů eur. Pouhý den po tomto transferu byl z Bergama vyexpedován na hostování do Tottenhamu, které se v létě roku 2022 změnilo v přestup za 52 milionů eur. FOTO: Hlava, ruce, nohy pryč. Neviditelní fotbalisté dají vyniknout dresům Přivést tohoto středního obránce na White Hart Lane bylo zřejmě nejlepším rozhodnutím kouče Nuna Espirita Santa během jeho krátkého působení v klubu. Romero se stal klíčovým hráčem Spurs. Podle portálu TransferMarkt jeho tržní cena vystřelila na hodnotu 65 milionů eur, v posledních měsících ale klesla na přibližně 55 milionů eur. V 18 ligových zápasech této sezony dal jednu branku. Smlouvu s londýnským klubem má podepsanou do roku 2027. Podle tisku už se předběžně dohodl s Atlétikem na přesunu do Španělska. Foto: Profimedia.cz