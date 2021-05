Postupové prokletí? Připomeňte si 8 tragických odvet Sparty v předkolech Ligy mistrů

Tým z Letné byl v minulosti před odvetou v předkole Ligy mistrů častokrát ve výhodné pozici, jenže klopýtl. Podívali jsme se do historie a našli osm duelů v odvetách předkol v milionářské soutěži, které Sparťané nezvládli. Bylo jich samozřejmě více, my jsme ale vybrali ty série, ve kterých měli reálnou šanci, že by mohli projít dál. Více se dozvíte v následujících kapitolách.

Göteborg – Sparta 2:0 (1994/95, předkolo) V roce 1994 Sparta v předkole o Ligu mistrů vyfasovala slibného soupeře – švédský Göteborg. Úvodní zápas na Letné zvládla a vyhrála 1:0. Gól dal Václav Budka. Jenže jak se v odvetě ukázalo, jedna branka nestačila. Švédský tým se v domácím duelu prosadil dvakrát a pro Spartu, která měla v týmu Jozefa Chovance, Jiřího Novotného, Pavla Nedvěda, Vratislava Lokvence a v té sezoně i Jana Kollera, pouť soutěží skončila překvapivě brzy. Foto: Profimedia.cz

Sparta – Dynamo Kyjev 0:1, na penalty 1:3 (1998/99, 2. předkolo) Sparta hrála v sezoně 1997/98 hlavní fázi Ligy mistrů a chtěla se do ní dostat i v následujícím ročníku. Jenže dohrála už ve druhém předkole. Nad síly českého týmu bylo Dynamo Kyjev. Úvodní zápas se hrál na Ukrajině a Sparta vyhrála 1:0. V odvetě byla velmi blízko postupu, v závěru ale inkasovala smolný gól. A bylo ještě hůř, Dynamo zvládlo lépe penalty a postoupilo dál. Shodou okolností, v Kyjevě skóroval Miroslav Baranek, který v odvetě neproměnil rozhodující penaltu. Foto: Profimedia.cz

Sparta - Genk 4:2 (2002/03, 3. předkolo) Po smolném vypadnutí s Dynamem Kyjev hrála Sparta tři roky v řadě v hlavní fázi Ligy mistrů, kam chtěla postoupit i v sezoně 2002/03. Nejprve snadno zdolala gruzínské Kutaisi, jenže pak narazila na belgický Genk. V domácí odvetě dala čtyři branky, ale i to bylo málo. V Belgii totiž prohrála 0:2. Genk na Letné dvakrát vedl, pak se dvakrát trefil Jiří Jarošík a sedm minut před koncem ještě Pavel Mareš. Jenže to nestačilo, dva obdržené góly v Praze rozhodly. Foto: Profimedia.cz

Panathinaikos – Sparta 3:0 (2009/10, 3. předkolo) Panathinaikos! Ten soupeř je pro Spartu snad prokletý. Řecký klub vyřadil pražský tým z boje o Ligu mistrů v roce 2008 i 2009. V prvním případě vyhrál oba zápasy, ve druhém byla ale blíže postupu dlouho parta z Letné, která doma díky brankám Jana Holendy, Kamila Vacka a Luboše Kaloudy skórovala třikrát. Soupeř se prosadil jen jednou, jenže tato branka rozhodla. V odvetě v Aténách byla družina okolo Patrika Bergera a na čele útoku s Bonym jalová a prohrála 3:0. Foto: Profimedia.cz

Žilina – Sparta 1:0 (2010/11, 4. předkolo) Sparta bez problémů zdolala soupeře z Lotyšska, vyřídila i Poznaň, a když jí los ve čtvrtém předkole přisoudil Žilinu, zavládla na Letné euforie. Tu však brzy vystřídalo zklamání. Slovenský mistr vyhrál v České republice 2:0, přesto si Sparta před odvetou věřila. 8 ostudných pohárových debaklů českých týmů. Nejhůř dopadla Slavia Domácí poslal už v 18. minutě do vedení Ceesay a parta Jozefa Chovance byla bezradná. Postup si nezasloužila a naopak přihlížela historickému úspěchu Žiliny. Foto: Profimedia.cz

Malmö - Sparta 2:0 (2014/15, 3. předkolo) Když Sparťané vyhráli v roce 2014 ve třetím předkole Ligy mistrů nad švédským Malmö 4:2, málokdo pochyboval o tom, že by mohli v odvetě na hřišti soupeře klopýtnout. Letenští si mohli dovolit i luxus v podobě porážky o jeden gól. Nakonec prohráli o dvě branky, žádnou nedali a sen o postupu do základní skupiny se rozplynul. Za vyřazením stály dvě individuální minely hostujících hráčů. Nejprve v první půli využil švédský celek hrubé chyby Váchy při rozehrávce, deset minut po začátku druhého poločasu chyboval při odkopu brankář Bičík, protiútok hostů zastavil Matějovský jen za cenu faulu a z následného přímého kopu rozhodl o postupu Malmö svým druhým gólem Rosenberg. Foto: Profimedia.cz

Sparta - CSKA Moskva 2:3 (2015/16, 3. předkolo) Sparťané vstoupili do třetího předkola výtečně. Na hřišti CSKA Moskva uhráli cennou remízu 2:2 a při troše štěstí mohli i vyhrát. K odvetě na domácí půdě vzhlíželi hráči i fanoušci s velkými nadějemi, jenže jak už se stalo v posledních letech zvykem, nedošly naplnění. Začátek zápasu Letenští zvládli fantasticky. Už v šesté minutě poslal Spartu do vedení Krejčí a o deset minut později už to bylo po ráně Fataie 2:0. Jenže mix sebeuspokojení, smůly v podobě nastřelené tyče, špatných výroků rozhodčího, které domácí poškodily, a vyloučení obránce Matějovského, to vše nakonec mužstvo připravilo o miliony z nejbohatší fotbalové soutěže světa. Hosté ještě do přestávky snížili na 1:2 a ve druhé půli dvěma brankami otočili skóre. Foto: Profimedia.cz