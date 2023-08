Postradatelní cizinci. 4 zahraniční hráči Slavie, kteří mají do sestavy daleko

Slavia jej přivedla v zimě tak trochu nečekaně ze Slovácka. Čtyřiadvacetiletý slovenský bek ale putoval obratem na hostování do Mladé Boleslavi, kde během jara zasáhl do devíti zápasů. V létě se udržel v Edenu a v lize si zatím připsal dva starty. Proti Mladé Boleslavi byl dokonce v základu, na hřišti ale vydržel jen jeden poločas.

Ubong Ekpai (Nigérie)

Sedmadvacetiletý nigerijský křídelník přišel do Slavie před dvěma lety z Plzně. V Edenu toho ale moc neodehrál, byl taky na hostování v Baníku a Mladé Boleslavi. V létě se vrátil do Prahy, do sešívaného kádru se ale nedostal. Co s ním bude dál?

Foto: Profimedia.cz