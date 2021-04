Postradatelní. 8 hráčů Sparty, kteří po sezoně klidně mohou odejít z Letné

Sparta bývá na přestupovém trhu pravidelně aktivní a stejně tomu bude i v létě. Pražané totiž touží po titulu, a proto nutně potřebují posílit. Někteří hráči současného kádru (nepočítáme mezi ně ty, kteří jsou na hostování), ale ve Spartě klidně mohou skončit. Rozhodně totiž nejsou nepostradatelní. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Milan Heča Zápasy v sezoně: 7 Do sezony vstupoval v pozici brankářské jedničky. Tu ale neuhájil, místo mezi třemi tyčemi zaujal Florin Nita a ten už v bráně zůstal. Rumunský gólman navíc na Letné podepsal novou smlouvu, tudíž je jasné, že se na jeho pozici nic měnit nebude. Sparta má na hostování v Polsku Dominika Holce, v zákulisí se také spekuluje o možném návratu Tomáše Vaclíka, a budoucnost Milana Heči je hodně nejistá. V lize třicetiletý gólman chytal naposledy v listopadu v duelu s Českými Budějovicemi, ve kterém Sparta prohrála 2:4. Foto: Profimedia.cz

Andreas Vindheim Zápasy v sezoně: 16 Norský krajní bek ve Spartě působí svou durhou sezonu. V té loňské zaujal dobrými výkony i dvěma góly, také letos už se zapsal mezi střelce a přidal i čtyři nahrávky, ovšem že by z jeho působení byli na Letné dvakrát odvaření, to se říct nedá. Pod trenérem Vrbou se dostal do hry zatím jen dvakrát, navíc pokaždé jako střídající hráč a výkonu letenských žádný impuls nedodal. Na jeho místě teď nastupuje Michal Sáček a Andres Vindheim bude muset hodně přidat, pokud se bude chtít vrátit do akce. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

David Lischka Zápasy v sezoně: 5 Když do Sparty v roce 2019 přicházel, na Letné si od něj hodně slibovali. David Lischka platit za velmi talentovaného stopera a v pražském celku se měl stát na tomto postu jedničkou. Sparta s ním měla hodně trpělivosti, prošlo mu i pár chyb, jenže Lischka stále ne a ne ukázat to, proč jej Pražané brali. I proto byl letos na hřišti jen pětkrát, naposledy v listopadu, a jeho pozice se zdá být velmi nejistá. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Dominik Plechatý Zápasy v sezoně: 10 Při zdravotní kalamitě v zadních řadách Sparty letos dostal více prostoru, než sám čekal. Dominik Plechatý vyloženě nepropadl, ale že by dvakrát přesvědčil o tom, aby na něm obranná hra Sparty stála, tak to také ne. Dvaadvacetiletý bek naskočil do deseti duelů, naposledy však hrál v lednu a je otázkou, co s ním bude dál. Svými výkony totiž daleko více zaujal mladík Martin Vitík. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Dávid Hancko Zápasy v sezoně: 17 Loňskou sezonu měl parádní, Sparta na něj hodně sázela a Dávid Hancko se jí odvděčil skvělými výkony. Slovenský reprezentant však v Praze pouze hostoval z Fiorentiny, která za hráče chtěla hodně peněz. Spartě se přesto povedlo snížit opci a počítalo se tím, že po této sezoně Hancka za více než 80 milionů korun odkoupí. Jenže teď už to tak jisté není. Třiadvacetiletý bek totiž zápasí se zdravotními problémy, kvůli nimž letos zasáhl jen do 17 duelů. A také herně už nepůsobí tak dominantně, jako v předešlé sezoně. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Matěj Hanousek Zápasy v sezoně: 21 Další člen obranných řad, jehož pozice ve Spartě je nejistá. A zdá se, že výrazně. Na Letné sice působí třetím rokem, dosud však nedokázal přesvědčit o tom, že by měl být tím, kdo bude vládnout na levém kraji obrany. Pod trenérem Vrbou sedmadvacetiletý Matěj Hanousek nastoupil v základní sestavě jen jednou a jinak téměř nehraje. Není se však čemu divit, na place totiž nevypadá vůbec jistě. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Michal Trávník Zápasy v sezoně: 15 V sezoně 2018/19 dal v dresu Jablonce deset branek. Od té doby je ve Spartě, gólově se však dosud neprosadil ani jednou. Šestadvacetiletý záložník od svého angažmá na Letné rozhodně očekával víc, stejně jako Sparta čekala víc od něj. Moc prostoru mu zatím nedává ani trenér Vrba, a tak se klidně může stát, že se Trávník po sezoně vydá zase o kus dál. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia