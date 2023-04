Postradatelní. 5 zkušených hráčů Sparty, kterým po sezoně skončí smlouva

Spartě se daří, tým funguje na jedničku a bojuje o titul. Pražany táhnou Ladislav Krejčí mladší, Jan Kuchta či Tomáš Čvančara, kteří mají pevný flek v sestavě. To ale neplatí pro dalších pět zkušených hráčů na soupisce týmu trenéra Priskeho, kterým po sezoně ve Spartě skončí smlouva. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Do Sparty přišel na začátku sezony na hostování ze španělského Getafe. Čekalo se, že se stane hvězdou ligy, Jakub Jankto ale zapadl do šedivého průměru. Postupně vypadl ze sestavy a po jeho průšvihu za volantem i ze sestavy. V Praze pokračovat nebude, otázkou je, zda budou mít o sedmadvacetiletého křídelníka zájem ve Španělsku.

Sparta si od jeho návratu z italské Boloni slibovala víc. V sezoně 2020/21 sice dal tři góly a přidal pět nahrávek, herně to ale zdaleka nebylo ono. Loni už byl v akci jen patnáctkrát a v tomto ročníku ještě nehrál. Nikoho nepřekvapí, pokud po sezoně na Letné skončí.

David Pavelka – 31 let

Bývalý reprezentační záložník naskočil v tomto ročníku do 16 ligových zápasů. Jenže na jaře zasáhl jen do dvou duelů a do obou šel pouze coby střídající hráč. Konkurence ve středu sparťanské zálohy je velká, na jeho místě teď vládne Kaan Kairinen.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia