Postrach Plzně. 5 hráčů, kteří nastříleli Viktorce nejvíc gólů v historii klubu

5. Martin Doležal – 7 gólů v 19 zápasech

Martin Doležal přestoupil v roce 2014 z Olomouce do Jablonce a od té doby byl na severu Čech až do poloviny sezony 2021/22, kdy zamířil do Polska, absolutně nepostradatelný. Osobní rekord si v české lize vytvořil v ročníku 2018/19, kdy dal 15 branek, o jednu méně pak zaznamenal dva roky později. Celkem má na kontě úctyhodných 87 gólů, což ho řadí na desáté místo mezi všemi kanonýry v historii tuzemské soutěže. Nynější útočník Karviné odehrál dosud během kariéry proti Plzni 19 utkání, všechny v nejvyšší soutěži. Debutovou strefu do sítě Viktkorie zaznamenal v září 2013 v dresu Sigmy, šestkrát pak skóroval v barvách Jablonce, kde prožil i jeden dvougólový zápas. Bylo to v sezoně 2016/17, kdy se výrazně podepsal pod domácí remízu 2:2.