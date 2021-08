Je to už 17 let! Toto je poslední tým Sparty, který prošel z předkola do hlavní fáze Ligy mistrů

Sparta měla tehdy namále. V Maďarsku prohrála po gólu Roberta Vágnera 0:1 a v domácí odvetě rozhodovalo až prodloužení. Letenští ho zvládli a po výhře 2:0 šli dál. Ligu mistrů hráli ještě v další sezoně, to ale postoupili přímo a nemuseli absolvovat předkolo, ve kterém až dodnes neuspěli. Postupně si vylámali zuby na Arsenalu, dvakrát na Panathinaikosu, Žilině, Malmö, CSKA Moskva, stopku jim vystavila Steaua Bukurešť a byl by to zázrak, kdyby letos přešli přes Monako. Hráči, kteří zasáhli do zápasu s Ferencvárosem, nevěděli, že se stanou vlastně hrdiny a posledními pamětníky úspěšné kvalifikace. V jaké sestavě Sparta tehdy nastoupila? To se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Brankář – Jaromír Blažek Jeden z nejúspěšnějších českých gólmanů posledních let ukončil po sezoně 2014/15 kariéru, kterou uzavřel v Jihlavě. Většinu času ale strávil Jaromír Blažek ve Spartě, kde byl (až na pár přestávek) od roku 2000 do roku 2011. Pamatuje mnoho slavných bitev i poslední úspěšnou kvalifikaci o Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce – Pavel Pergl Pavel Pergl přišel do Sparty v roce 2003 z Příbrami a poměrně rychle (a nadlouho) se zabydlel v základní sestavě. Na pravém kraji obrany odváděl dobrou práci a patřil k oporám týmu. Po letenském angažmá hrál v Německu, Anglii, Izraeli, Švýcarsku či Lichtenštejnsku. Foto: Profimedia.cz

Stoper – Jiří Homola Jednou z nejvýraznějších postav souboje s Ferencvárosem byl stoper Jiří Homola. V prvním duelu totiž chyboval a pustil do šance Roberta Vágnera, který rozhodl o vítězství domácího celku. V prodloužení odvetného utkání to byl ale on, kdo ve 113. minutě vystřelil Spartě postup do hlavní fáze soutěže. Foto: Profimedia.cz

Stoper – Jiří Koubský Byl považován za velmi talentovaného stopera. Když ho Sparta přivedla v roce 2005 ze Zlína, hodně si od něj slibovala. Jiří Koubský se ale na Letné téměř neprosadil a po roce zmizel ve Švýcarsku. Příliš mu nevyšel ani zápas s Ferencvárosem a po hodině hry byl střídán. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce – Martin Petráš Slovenský obránce, který si zahrál i na mistrovství světa 2010, zanechal na Letné poměrně výraznou stopu. Sparta ho koupila v roce 2002 z Jablonce a Martin Petráš se zabydlel na levém kraji obrany. Poté si vyzkoušel angažmá ve Skotsku a Itálii. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník – Karel Poborský Největší hvězda tehdejšího týmu. Tato sezona ale byla zároveň předposlední, ve které Karel Poborský působil ve Spartě. Po odvolání trenéra Straky si nesedl s Jaroslavem Hřebíkem a odešel do Českých Budějovic. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník – Tomáš Sivok Tomáš Sivok se v roce 2007 odrazil vstříc italskému angažmá v Udine, k čemuž mu pomohla i účast a slušné výkony Sparty v Lize mistrů. Na Letnou se v roce 2008 ještě vrátil na hostování. Když to letos po mnoha letech zabalil v zahraničí a vrátil se do vlasti, posílil České Budějovice. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Zelenka býval považován za velký fotbalový klenot. Společně s Tomášem Rosickým byl nejzářivějším talentem v dorostu Sparty. Tak daleko jako Malý Mozart to ale nedotáhl. Už jako mladý odešel do Anderlechtu, v roce 2001 byl ale zpět na Letné. Místo v sestavě si vybojoval až po dvou letech, rozehrál se do dobré formy, získal dva tituly, dostal se do reprezentace, dokonce dal první gól v utkání s Ferencvárosem, obrovský talent ale nikdy nenaplnil. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník – Marek Čech Porto, West Bromwich Albion, Trabzonspor, Bologna a Boavista. To je výčet klubů, ve kterých působil po angažmá ve Spartě slovenský obránce Marek Čech. Na Letné dlouho nepobyl, zanechal zde ale velmi dobrý dojem. Byl i u posledního postupu do Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

Útočník – Tomáš Jun Ve sparťanském dresu debutoval Tomáš Jun už v 16 letech. Naplno se prosadil ale až v ročníku 2004/05 pod trenérem Strakou a stal se dokonce nejlepším střelcem ligy. To mu po sezoně zajistilo první zahraniční angažmá v Trabzonsporu. Foto: Profimedia.cz