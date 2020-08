Poslední mohykáni. 4 Češi z MS v roce 2006, kteří v sezoně 2019/20 patřili stále mezi aktivní hráče

Je tomu už 14 let, co si čeští fotbalisté zahráli naposled na fotbalovém mistrovství světa. Turnaj, který hostilo Německo, začali suverénní výhrou nad USA, pak ale prohráli s Ghanou a Itálií, a jeli domů. Byla to škoda, tým měl totiž na víc.