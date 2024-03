Poslední mohykáni. 4 Češi z mistrovství Evropy v roce 2008, kteří ještě nesekli s fotbalem

Zatímco na Euru v roce 2004 byl Milan Baroš nejlepším střelcem turnaje, o dva roky později na mistrovství světa v Německu odehrál jen 63 minut v souboji s Itálií. V té době byl hráčem Aston Villy, kterou v dalším roce opustil a odešel do Lyonu. Hráčem francouzského klubu byl i během evropského šampionátu v roce 2008. Na turnaji se ale gólově neprosadil a po něm přestoupil za pět a půl milionu eur do tureckého Galatasaraye Istanbul.

Pokračování 3 / 5

Martin Fenin – TJ ZD Kovářov

Jaká škoda, že nepotvrdil obrovské naděje, které se do něj vkládaly. Martin Fenin byl na šampionátu hráčů do 20 let v roce 2007 jedním z nejlepších fotbalistů a o tehdejšího útočníka Teplic se začaly přetahovat přední evropské kluby. Chtěl ho Juventus a údajně i Real Madrid. On ale přestoupil do bundelsigového Frankfurtu a hned v prvním zápase dal hattrick.

Probojoval se i do seniorské reprezentace a byl také v nominaci trenéra Karla Brücknera na mistrovství Evropy v roce 2008. Během turnaje se však na hřišti neobjevil ani v jednom utkání. Jeho výkonnost pak měla sestupnou tendenci. Nenastartoval ho ani comeback do české ligy, propadl alkoholu a skončil jako naprostá troska. I tato troska však je stále ještě řazena mezi aktivní hráče. Na začátku března se totiž upsal klubu z Kovářova, který hraje v krajské I.A třídě, kde by měl pomoci k záchraně v soutěži. Na jih Čech přišel z pražských Řeporyjí, kde byl na soupisce od roku 2020.

