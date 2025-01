Poslední ligový půlrok? 5 hvězd, které v létě mohou odejít do zahraničí

Kromě Kinského odešel do Anglie také Matěj Jurásek. Ve Spartě zase končí Markus Solbakken, jenž je na cestě do Itálie. Tam lákají i Daniela Filu.

Čekali jste, že odejde? Ve Slavii nejspíš taky. Klíčový senegalský bek ale zatím zůstává v Edenu, což je pro sešívaný tábor skvělá zpráva. Slavia prodávat nepotřebuje, vydělala na Antonínu Kinském či Matěji Juráskovi. V létě už ale dvacetiletý klenot nejspíš odejde. A bude to hodně drahé.

Pokračování 3 / 6

Lukáš Kalvach

V Plzni je od roku 2019, patří k hlavním oporám a tahounům týmu. Po sezoně mu ale končí smlouva. Vedení Viktorky by Lukáše Kalvacha rádo udrželo, elitnímu záložníkovi ale bude v létě už 30 let. Zřejmě má poslední šanci na odchod do zahraničí, kterou nejspíš využije.

Foto: Profimedia.cz