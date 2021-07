Poslední český kouč, který získal medaile z mistrovství světa juniorů, seniorů i na olympiádě? Alois Hadamczik

Olympijské hry 2006

Je tomu už 15 let, co český tým vybojoval poslední olympijskou hokejovou medaili. Do Turína tehdy odjel silný výběr v čele s Jágrem, Prospalem, Hejdukem či Langem. V základní skupině Češi sice nestačili na Švýcary, Finy ani Kanaďany, ve čtvrtfinále ale porazili Slováky a postoupili do bojů o medaile. V semifinále Hadamczikovým svěřencům uštědřilo tvrdou lekci Švédsko, které vyhrálo 7:3, v boji o bronz ale Češi díky trefám Erata, Židlického a Straky porazili 3:0 sbornou.

Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia