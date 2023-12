Poslední české hokejové zlato z mistrovství světa má už 13 let. Připomeňte si 5 hrdinů z Německa

Nebýt jeho, tak by zlato z Německa nikdy nebylo – to je fakt, na kterém se shodli snad všichni účastníci senzační jízdy za titulem. Tomáš Vokoun, jenž dorazil z Floridy, v brance doslova čaroval. Ve čtvrtfinále dostal jediný gól od Finů, v semifinále pouze dva od Švédů, a v obou duelech navíc zvládl i nájezdová dramata. A finálová výhra 2:1 nad Rusy? Znovu především Vokounova zásluha.

Jaromír Jágr

Své první světové zlato získal v roce 2005 ve Vídni. Do Německa Jaromír Jágr přijel coby hráč ruského Omsku a opět patřil k ústředním postavám celého šampionátu. Velmi zásadní roli sehrál po zápase s Norskem. V tom sice dal dva góly, Češi ale padli 2:3 a Jágr se poté ostře navezl do hráčů z NHL, kteří na šampionát nepřijeli. Třetí gól přidal ve veledůležitém utkání s Kanadou a do statistik si připsal i čtyři nahrávky. Jendu z nich i v první minutě finálové bitvy se sbornou…

