Posily ze zámoří. Podívejte se, kteří Češi z NHL jsou volní pro mistrovství světa

Radko Gudas

Český hokej v zámoří příliš obránců nemá. O to lepší zprávou je, že je volný Radko Gudas, jenž před rokem zamířil z Floridy do Anaheimu. Řízný bek startoval už na několika šampionátech, v Praze by měl patřit k lídrům českého týmu.