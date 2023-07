Posily za více než 80 milionů korun. Podívejte se, kolik stáli noví hráči Slavie

Muhamed Tijani – 30 milionů korun

Není to tak dávno, co hrál druhou ligu za Třinec. Působil taky v Karviné, ovšem až na jaře v Baníku naplno ukázal, co v něm je. Muhamed Tijani se dostal do skvělé střelecké formy, ročník končil s 11 góly a stěhoval se do Edenu. Sešívaní za dvaadvacetiletého nigerijského útočníka zaplatili 30 milionů korun. Vyplatí se jim to?

Foto: ALEXANDR SATINSKÝ / MAFRA / Profimedia